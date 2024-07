Sáng 27-7, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) trang trọng tổ chức lễ khánh thành Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã An Khê.

Dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã An Khê có lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các phòng ban và lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Tháng 8-2022, UBND thị xã đã ban hành quyết định đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã An Khê với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương; xây mới Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã An Khê. Công trình có tổng diện tích 112m2, kinh phí đầu tư 1,7 tỷ đồng; dự án công trình hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch, đảm bảo yêu cầu về kiến trúc truyền thống, giá trị văn hóa, lịch sử.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo thị xã An Khê, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê Đinh Văn Cương cho biết: Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền luôn làm hết sức mình trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện tốt các chế độ đối với các gia đình chính sách, người có công. Thị xã quan tâm chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ về an nghỉ trong lòng đất mẹ.

Song, còn nhiều liệt sĩ quê hương An Khê đang an nghỉ tại các nghĩa trang trên địa bàn cả nước, một phần có tên hoặc chưa được ghi danh. Xót xa hơn, vẫn còn hàng ngàn liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, nằm lại trong rừng sâu núi thẳm.

“Để đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân thị xã An Khê, ghi nhớ công trạng của những người chiến sĩ cách mạng anh dũng, kiên cường, trên cơ sở nguồn kinh phí của Trung ương, thị xã triển khai xây dựng Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã An Khê. Công trình thể hiện sự tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh bảo vệ Tổ quốc”-Chủ tịch UBND thị xã An Khê nhấn mạnh.

Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã An Khê là nơi thị xã tổ chức trang nghiêm các nghi lễ tri ân những người đã xả thân vì dân, vì nước; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, thân nhân các liệt sĩ đến thắp hương, tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ, trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thể hiện tấm lòng của quân và dân các dân tộc thị xã An Khê.