An Khê cần chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công đại hội điểm

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương tại buổi làm việc với Thường trực Thị ủy An Khê và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cửu An (thị xã An Khê) vào chiều 19-2.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hoàn thành đại hội cấp cơ sở trong tháng 2

Đảng bộ thị xã An Khê có 44 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), 134 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với tổng số 2.814 đảng viên.

Quang cảnh buổi làm việc của Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương với Thường trực Thị ủy An Khê và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cửu An. Ảnh: Phương Dung

Báo cáo với Phó Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước thông tin: Đối với cấp cơ sở, Ban Thường vụ Thị ủy chọn Đảng bộ phường Ngô Mây và Chi bộ Mặt trận để tổ chức đại hội điểm; chọn Đảng bộ xã Thành An tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy.

Ban Thường vụ Thị ủy đã thành lập tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm, đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy do Bí thư Thị ủy làm Tổ trưởng để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; thành lập 3 tổ công tác giúp Ban Thường vụ Thị ủy duyệt nội dung văn kiện và thẩm định nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Các TCCSĐ được chọn đại hội điểm, thí điểm đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức đánh giá toàn diện nhằm rút kinh nghiệm cho các TCCSĐ trên địa bàn thị xã chuẩn bị tiến tới đại hội.

Đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy đã hoàn thành việc phê duyệt nội dung văn kiện và thẩm định nhân sự đại hội của 39/44 TCCSĐ trực thuộc Thị ủy; 31/44 TCCSĐ trực thuộc Thị ủy đã tổ chức đại hội. Dự kiến trong tháng 2, thị xã sẽ hoàn thành tổ chức đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng bộ thị xã An Khê được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến diễn ra trong tháng 4-2025. Về công tác chuẩn bị, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã thành lập 3 tiểu ban, 5 tổ giúp việc các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, thành lập tổ công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của đảng viên, công dân trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Tổ văn thư giúp việc phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII; Tổ giúp việc về công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ đại hội.

Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã thống nhất phương châm đại hội là “Đoàn kết-Kỷ cương-Trách nhiệm-Sáng tạo-Phát triển”; chủ đề đại hội là “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; năng động, sáng tạo; khai thác tiềm năng, thế mạnh; thu hút nguồn lực để An Khê phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc; phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị loại III”.

Công tác nhân sự đại hội được thực hiện chặt chẽ, khách quan. Thị xã đã và đang triển khai nhiều công trình chào mừng đại hội. Cụ thể, đã khởi công xây dựng 12/28 nhà “Đại đoàn kết”; xây dựng 6 tuyến đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời với chiều dài 1,8 km; triển khai 35 trụ pa nô, áp phích tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp tại 3 phường (An Bình, Ngô Mây, An Phước); xây dựng tuyến đường cờ đại đoàn kết chào mừng đại hội tại 11/11 xã, phường với trên 3.300 trụ cờ, gần 20 km đường cờ…

Trong khi đó, theo báo cáo của Bí thư Đảng ủy xã Cửu An Nguyễn Trần Quốc Tuấn: Đảng bộ xã có 8 chi bộ trực thuộc với 128 đảng viên. Ngày 18-2, Đảng bộ xã đã tiến hành Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Nổi bật là xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Cùng với tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống, Đảng bộ xã phấn đấu trong nhiệm kỳ 2025-2030 xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND thị xã An Khê Đinh Văn Cương cho biết: Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, toàn thị xã có 40 nhà cần xây dựng, sửa chữa; trong đó, 34 nhà thuộc hộ nghèo, cận nghèo và 6 nhà thuộc gia đình chính sách.

Thị xã đã chuyển nguồn kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng và tiếp nhận hỗ trợ 1,75 tỷ đồng. Thị xã đang đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu hoàn thành chương trình trong tháng 3-2025 theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh vào chiều 11-2. Đây cũng là công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII.

Việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW được từng cấp, từng ngành tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, nghiêm túc, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình, bước đi phù hợp. Tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được rà soát, sắp xếp lại một cách rõ ràng, chặt chẽ, giảm sự chồng chéo về nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị; việc phân bổ chỉ tiêu biên chế được xác định trên cơ sở vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ, ngày càng phù hợp và sử dụng hiệu quả hơn.

Việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập được Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo triển khai nghiêm túc gắn với thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục công lập; sáp nhập các đơn vị sự nghiệp có chức năng nhiệm vụ tương đồng. Qua đó, giảm đầu mối, bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng tham mưu của các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, thị xã đang tăng cường kêu gọi xã hội hóa các dịch vụ cần sự tham gia của thành phần kinh tế tư nhân để nâng cao chất lượng phục vụ người dân như: Nhà máy xử lý rác thải, Trung tâm Thương mại thị xã.

Tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thái Bình cho hay: Thời gian qua, thị xã đã làm rất tốt công tác dân vận và xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, “Nông hội”. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả.

Thời gian tới, thị xã cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; rà soát, đánh giá, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, “Nông hội” hiệu quả và dừng triển khai đối với các mô hình không phát huy hiệu quả.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực mà Đảng bộ xã Cửu An nói riêng, Đảng bộ thị xã An Khê nói chung đạt được. Đặc biệt, Đảng bộ xã Cửu An nói riêng, Đảng bộ thị xã An Khê nói chung đã quyết tâm, quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội; xóa nhà tạm, nhà dột nát và sắp xếp tổ chức bộ máy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ xã Cửu An nói riêng, Đảng bộ thị xã nói chung tiếp tục quán triệt kịp thời, nghiêm túc và cụ thể ngay quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh gắn với tình hình thực tế của địa phương. Đảng bộ thị xã tiếp tục chỉ đạo các TCCCSĐ hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo tiến độ đề ra và tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII.

Đảng bộ thị xã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, đây vừa là vinh dự song cũng là trách nhiệm lớn. Do đó, Đảng bộ thị xã cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công đại hội điểm.

Trong đó, lưu ý văn kiện đại hội cần rõ ràng, cụ thể, ngắn gọn và tính thực tiễn cao; quy trình nhân sự, điều chỉnh nhân sự chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu đặt ra; chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Đặc biệt lưu ý phương thức, cách thức triển khai thực hiện có điểm mới và các công trình chào mừng đại hội nên gắn với đời sống dân sinh.

Vui mừng trước quyết tâm chính trị cao của thị xã trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và tỉnh quyết tâm hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2025 nhằm hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Do đó, đề nghị thị xã tập trung triển khai và hoàn thành đúng tiến độ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý Đảng bộ thị xã cần tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, trong đó chú trọng phát huy các tiềm năng, thế mạnh của địa phương và quan tâm chăm lo đời sống người dân.

Đối với Đảng bộ xã Cửu An, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bắt tay ngay vào xây dựng chương trình, kế hoạch và chấp hành tốt quy chế làm việc, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh.