Đại hội điểm Đảng bộ xã Cư An nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 17 và 18-1, Đảng bộ xã Cư An tổ chức đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) lựa chọn tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở.

Dự Đại hội Đảng bộ xã Cư An có các đồng chí: Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện; Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện; lãnh đạo đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn huyện và 158 đảng viên của 10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Đại biểu dự đại hội điểm Đảng bộ xã Cư An (huyện Đak Pơ) lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Cư An luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm và đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. 29/31 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX đề ra đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định. Tổng diện tích gieo trồng được 3.311 ha, đạt 110,37% Nghị quyết. Mô hình trang trại, gia trại, chăn nuôi tiếp tục phát triển, mang lại thu nhập cao cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 41,7 triệu đồng, đến năm 2025 ước đạt 53 triệu đồng/năm. Thu ngân sách xã tăng 1,3 lần so với năm 2020. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cư An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Ngọc Minh

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo, giải quyết kịp thời; các thiết chế văn hóa được đầu tư, hoạt động hiệu quả. Chất lượng giáo dục được nâng cao. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân được chỉ đạo triển khai kịp thời, chất lượng được nâng cao. Người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Hộ nghèo toàn xã giảm còn 2,12%, mức giảm bình quân của giai đoạn đạt 0,61%.

Quốc phòng-an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh và hoạt động hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp 35 đảng viên, đạt 100% so với nghị quyết. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội xã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Cư An xác định mục tiêu phấn đấu diện tích gieo trồng đạt 3.320 ha; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%; 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp đảng viên hàng năm trên tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ đạt 3%; hàng năm Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cư An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt. Ảnh: Ngọc Minh

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cư An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Chí Cường-Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025 tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, gồm 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Đak Pơ Lê Thị Thanh Mai ghi nhận những kết quả của Đảng bộ xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển các ngành nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ để giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ; chú trọng cơ giới hóa nông nghiệp, đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, hình thành các vùng chuyên canh cây trồng, nhãn hiệu rau Đak Pơ, phát triển các sản phẩm OCOP; giữ vững xã đạt nông thôn mới và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cũng như các tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Tổ chức tốt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia giám sát các hoạt động của Đảng, chính quyền.