Đại hội Đảng bộ xã An Phú thống nhất 23 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 17-1, Đảng bộ xã An Phú (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo đại hội Đảng bộ các xã trực thuộc.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: P.D

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Võ Phúc Ánh dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo các cơ quan, tham mưu giúp việc Thành ủy Pleiku; Bí thư Đảng ủy các xã trên địa bàn thành phố cùng đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã An Phú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa VIII đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tốc độ tăng trưởng bình quân 5,78%/năm. Công tác quản lý thu-chi ngân sách nhà nước trên địa bàn đảm bảo đúng quy định và đáp ứng yêu cầu hoạt động của hệ thống chính trị.

Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giảm nghèo đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay xã chỉ còn 4 hộ nghèo (chiếm 0,14%) và 3 hộ cận nghèo (chiếm 0,1%).

Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, củng cố tổ chức Đảng và công tác đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 25 đảng viên mới (đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết); nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 188, sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc. Đến nay, tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên đạt 100%; Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đạt 89%; chi bộ thôn, làng có cấp ủy đạt 100%. Chất lượng đánh giá phân loại chi bộ và đảng viên ngày càng được nâng lên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu. Ảnh: B.B

Đại hội đã thống nhất tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ và Nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã thống nhất 23 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ, cụ thể: Thu ngân sách nhà nước theo phân cấp hàng năm tăng 10% so với chỉ tiêu thành phố giao; xã đạt nông thôn mới nâng cao và làng Thung Dôr đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,1% và hộ cận nghèo dưới 0,5%; thu nhập bình quân đầu người 74 triệu đồng/năm trở lên; xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự hàng năm; trong nhiệm kỳ kết nạp mới 25 đảng viên trở lên; Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn đạt 89% trở lên…

Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Phú khóa IX (nhiệm kỳ 2025-2030) ra mắt tại Đại hội. Ảnh: B.B

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa IX (nhiệm kỳ 2025-2030); bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2025-2030). Ông Nguyễn Văn Quang tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy xã khóa IX.