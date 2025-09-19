180 học viên dự tập huấn về đổi mới văn hóa, văn nghệ

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

LAM NGUYÊN
(GLO)- Sáng 19-9, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương đã khai mạc hội nghị tập huấn về chủ đề “Nội dung, phương thức lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ qua 40 năm đổi mới: Tình hình, bài học và định hướng phát triển”.

324890576036ea68b327.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Dự hội nghị có PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; TS. Bùi Thế Đức, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật; PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cùng lãnh đạo các vụ, ban, ngành, địa phương và 180 học viên khu vực phía Nam.

Tham dự hội nghị, tỉnh Gia Lai có 10 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật, Báo và Phát thanh Truyền hình, các trường đại học, cao đẳng…

3d2576efe68e6cd0359f.jpg
PGS-TS. Nguyễn Thế Kỷ báo cáo chuyên đề “Văn học, nghệ thuật Việt Nam sau 40 năm đổi mới và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: Lam Nguyên

Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ tiếp thu các chuyên đề: “Văn học, nghệ thuật Việt Nam sau 40 năm đổi mới và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới”; “Đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong kỷ nguyên hội nhập và công nghệ”; “Đổi mới thể chế văn học, nghệ thuật và chiến lược phát triển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới”.

Cùng với đó là các chuyên đề: “Mỹ thuật Việt Nam từ thời đổi mới đến nay (1986-2025)”; “Hình tượng Hồ Chí Minh trong văn học Việt Nam từ năm 1975 đến nay-Một số cảm nhận bước đầu”; “Sân khấu truyền thống Việt Nam-cơ hội và thách thức”.

