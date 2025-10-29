“Xẻ thịt” bờ sông Ayun để khai thác gỗ trái phép

(GLO)- Sáng 29-10, ông Nguyễn Anh Tuấn-Chủ tịch UBND xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo Công an xã, Phòng Kinh tế xã phối hợp với lượng Kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc đào bới bờ sông Ayun (thuộc làng Kual) để khai thác cây gỗ lạ.

“Công trường” trái phép bên bờ sông

Từ nguồn tin phản ánh của người dân về việc một nhóm người sử dụng máy múc khai thác thân cây gỗ lớn bị chôn vùi dưới đất ven sông Ayun, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm hiểu thực tế.

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại bờ sông Ayun (xã Phú Thiện). Ảnh: Người dân cung cấp

Tuy nhiên, khi tiếp cận khu vực này, nhóm người trên đã thu dọn, tẩu tán một số đoạn gỗ đã khai thác trái phép đi nơi khác, chỉ còn lại những dấu tích rõ ràng của 1 vụ đào bới quy mô lớn.

Theo video và hình ảnh do người dân cung cấp, từ đêm 27 đến sáng 28-10, tại hiện trường có 2 chiếc máy múc cỡ lớn hoạt động liên tục, đào sâu vào bờ sông Ayun. Dưới lớp đất bị đào xới, lộ ra 2 khúc gỗ khổng lồ, to tròn, thẳng tắp, được cho là phần thân của một cây gỗ cổ thụ đã bị cắt khúc.

Nguồn tin còn cho biết, nhóm gần 10 người đã huy động máy móc, đào suốt đêm để khai thác thân cây gỗ lạ dài khoảng 30 m, đường kính gần 1,5 m.

Trước đó, dòng chảy mạnh khiến bờ sông Ayun đoạn chảy qua làng Kual bị sạt lở, để lộ thân gỗ lớn. Nắm bắt cơ hội đó, một nhóm người ở xã Phú Thiện đã thuê máy đào đến khai thác, đồng thời thỏa thuận trả tiền cho hộ dân có phần đất bị ảnh hưởng.

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại bờ sông Ayun thuộc làng Kual (xã Phú Thiện). Ảnh: Minh Phương

Tại hiện trường, một hố đất rộng hàng trăm mét vuông, sâu hơn 10 m được đào nham nhở. Lượng đất cát bị xúc lên tới hàng trăm mét khối, chất thành từng đống lớn.

Khi phóng viên đến nơi, hiện trường chỉ còn lại 1 khúc gỗ dài khoảng 5 m nằm giữa hố sâu, phần còn lại vẫn bị chôn vùi trong lòng đất. Đối chiếu hình ảnh người dân cung cấp cho thấy, 1 đoạn thân cây đã bị cắt khúc và tẩu tán đi nơi khác.

Cách hiện trường khoảng 100 m, 1 đoạn gỗ dài chừng 3 m, đường kính hơn 1 m được phát hiện trong rẫy bắp của người dân gần đó-tang vật mà nhóm đối tượng chưa kịp di chuyển.

Một đoạn dài chừng 3 m được cắt ra từ thân cây gỗ lớn được phát hiện trong rẫy người dân mà nhóm người khai thác chưa kịp tẩu tán. Ảnh: Minh Phương

Ông Phương (làng Kual) kể lại: “Khoảng 10 giờ ngày 28-10, tôi ra ngoài về thì thấy 1 gốc cây lớn nằm ngay trên đất của nhà mình, không biết của ai đem đến. Sau đó nghe bà con nói là nhóm đào gỗ vội tẩu tán phần gỗ đã khai thác, thấy đất nhà tôi trống nên vứt tạm xuống đó để che giấu”.

Trước khi tiếp cận khu vực khai thác gỗ, phóng viên đã liên hệ chính quyền xã để phối hợp cùng lực lượng Công an đến hiện trường nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tang vật. Tuy nhiên, khi đến nơi, toàn bộ máy múc đã được di chuyển đi nơi khác.

Phần gốc cây đã được nhóm người khai thác tẩu tán tại phần đất trống của gia đình ông Phương (làng Kual, xã Phú Thiện). Ảnh: Minh Phương

Người cung cấp thông tin khẳng định: Thân cây gỗ này đã bị cắt thành 4 đoạn. Ngoài đoạn đang nằm tại hiện trường (chưa kịp cắt rời di chuyển đi nơi khác), 1 đoạn được để lại trong rẫy bắp, 1 đoạn đã kịp tẩu tán cùng phần gốc. Còn trước đó, nhóm người này khai thác 1 đoạn dài tầm 3 m từ thân cây gỗ này chuyển về một xưởng gỗ ở trung tâm xã.

Nghi vấn có sự “tiếp tay”?

1 đoạn thân cây dài còn nằm lại hiện trường vụ đào bới, các đối tượng khai thác chưa kịp cưa cắt, tẩu tán đi nơi khác. Ảnh: Minh Phương

Trong quá trình tìm hiểu, phóng viên nhận được cuộc gọi từ một người tên N., tự xưng là cán bộ Kiểm lâm địa bàn xã Phú Thiện. Người này thừa nhận đã biết thông tin vụ việc nhưng cho rằng “lúc đến thì họ đã lấp hết rồi”.

Khi phóng viên nhắc đến nghi vấn người dân cho rằng chính ông là người trực tiếp tham gia, ông N. phủ nhận; đồng thời, đề nghị “bỏ qua”, xử lý “nhẹ nhàng cho hợp lý”.

Những "giải thích" của ông N. càng khiến dư luận địa phương nghi ngờ về dấu hiệu bao che hoặc tiếp tay của cán bộ Kiểm lâm cho hoạt động khai thác gỗ trái phép nói trên.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Phú Thiện (phía trên) đến hiện trường kiểm tra vụ đào bới khai thác gỗ tại làng Kual. Ảnh: Minh Phương

Sau khi đến kiểm tra hiện trường, tận mắt chứng kiến bờ sông bị đào khoét nham nhở, ông Mai Ngọc Quý-Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Thiện-khẳng định: Hành vi đào bới, khai thác gỗ tại khu vực đất của dân là vi phạm pháp luật.

"Chúng tôi sẽ phối hợp với Công an, Hạt Kiểm lâm để xác định rõ đối tượng, loại gỗ, trữ lượng và mức độ thiệt hại. Đối chiếu với quy định của pháp luật thì sai đến đâu, xử lý đến đó. Bờ sông Ayun vốn đã bị sạt lở, việc đào bới, hủy hoại thêm 1 đoạn sông dài như thế này sẽ rất khó khôi phục hiện trạng, ảnh hưởng đến đất canh tác của người dân”-ông Quý nói.

Ông Quý nhấn mạnh, theo Điều 68 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP ngày 1-4-2025, tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm (không thuộc khu vực quân sự) phải có trách nhiệm bảo vệ hiện trạng và báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công an gần nhất. Tuy nhiên, nhóm người này đã tự ý đào bới, cưa cắt và vận chuyển gỗ đi nơi khác. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, cần được xử lý nghiêm.

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại bờ sông Ayun (làng Kual, xã Phú Thiện). Clip: Minh Phương

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Tuấn-Chủ tịch UBND xã Phú Thiện-cho biết: “Quan điểm của xã là xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, xác minh rõ đối tượng khai thác và yêu cầu khắc phục thiệt hại hoa màu của người dân. Đồng thời, sẽ lưu ý làm rõ thông tin có hay không việc cán bộ kiểm lâm tên N. tham gia vụ việc này để tránh hiểu lầm hoặc ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân này”.

Vụ việc “đào” gỗ cổ thụ ở bờ sông Ayun không chỉ gây thiệt hại về tài nguyên mà còn tàn phá môi trường, làm biến dạng dòng chảy và đe dọa sinh kế của người dân ven sông. Đặc biệt, nghi vấn có sự tiếp tay của cán bộ Kiểm lâm càng khiến dư luận bức xúc, đòi hỏi cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ, bảo đảm tính răn đe và minh bạch.