Xã Vĩnh Thạnh chấn chỉnh hoạt động đo đạc địa chính

(GLO)- Trước thực trạng công tác đo đạc địa chính và xác nhận ranh giới đất trên địa bàn xảy ra nhiều bất cập, nguy cơ phát sinh tranh chấp, UBND xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) tập trung chấn chỉnh, siết chặt quản lý đối với hoạt động này.

Thời gian qua, công tác đo đạc, lập mảnh trích đo bản đồ địa chính phục vụ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục liên quan đất đai ở xã Vĩnh Thạnh xảy ra một số bất cập, nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu nại.

Tại một số địa bàn ở xã Vĩnh Thạnh thời gian qua xảy ra bất cập trong hoạt động đo đạc địa chính. Ảnh: Nguyễn Chơn

Theo ghi nhận của UBND xã Vĩnh Thạnh, bên cạnh những cơ quan, đơn vị chấp hành đúng quy định pháp luật thì vẫn còn xảy ra tình trạng một số đơn vị tự ý tổ chức đo đạc thực địa nhưng không thông báo cho UBND xã; việc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất chưa bảo đảm đúng thành phần theo quy định.

Bên cạnh đó còn có trường hợp thôn trưởng hoặc người sử dụng đất ký xác nhận khi chưa trực tiếp chứng kiến việc xác định ranh giới ngoài thực địa. Thực trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu nại mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Ông Trịnh Bảo Luân - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh - cho biết: Để khắc phục tình trạng trên, cuối tháng 6-2026, UBND xã đã yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động đo đạc trên địa bàn phải gửi hồ sơ năng lực về UBND xã để theo dõi, quản lý theo quy định.

Địa phương cũng yêu cầu các đơn vị trước khi tổ chức đo đạc thực địa phải gửi văn bản thông báo kế hoạch thực hiện đến UBND xã và các thôn nơi có đất để phối hợp cử người tham gia xác định ranh giới, mốc giới thửa đất.

“Các đơn vị tuyệt đối không được tổ chức đo đạc trước rồi mới đề nghị UBND xã hoặc trưởng thôn xác nhận hồ sơ” - ông Luân nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, địa phương yêu cầu việc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất phải được thực hiện trước khi đo đạc chi tiết và có sự tham gia của người sử dụng đất, người sử dụng hoặc quản lý đất liền kề, công chức chuyên môn về đất đai của xã và trưởng thôn hoặc người được UBND xã phân công tham gia.

Trường hợp người sử dụng đất liền kề vắng mặt hoặc có mặt nhưng không ký xác nhận thì đơn vị đo đạc phải phối hợp với UBND xã lập danh sách, biên bản ghi rõ lý do theo quy định để làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo.

Địa phương cũng yêu cầu các thôn nêu cao trách nhiệm, trong đó trưởng thôn hoặc người được giao nhiệm vụ chỉ được ký xác nhận sau khi trực tiếp chứng kiến việc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất tại thực địa; không ký xác nhận khi chưa kiểm tra thực tế và phải chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận.

Về phía người sử dụng đất khi có nhu cầu đo đạc chỉ được thuê tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện hoạt động; trực tiếp tham gia quá trình đo đạc, phối hợp xác định ranh giới với các hộ liền kề, trực tiếp ký xác nhận vào bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất; không ký thay, giả mạo chữ ký hoặc cung cấp thông tin không đúng thực tế.