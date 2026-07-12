Vụ lật ca nô: Chủ tịch An Giang gửi thư chia buồn đến Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

Sáng 12.7, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đã gửi thư chia buồn đến ông Tshering Wangchuk Sherpa, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết vô cùng bàng hoàng và đau buồn khi được tin vụ tai nạn lật ca nô nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 11.7.2026 tại khu vực biển gần Hòn Mây Rút Ngoài (thuộc khu phố Hòn Thơm, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) khiến 15 công dân Ấn Độ không may tử vong và nhiều người khác bị thương, đang được chăm sóc, điều trị y tế.

Cuộc họp trực tuyến sáng 12.7 do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chủ trì về công tác khắc phục hậu quả vụ lật ca nô

Đây là mất mát hết sức đau thương đối với gia đình các nạn nhân, đối với đất nước và nhân dân Ấn Độ, cũng như đối với chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang.

"Thay mặt UBND tỉnh An Giang, nhân dân tỉnh An Giang và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến ngài Đại sứ lời chia buồn sâu sắc nhất; qua ngài, xin gửi đến Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ, nhân dân Ấn Độ và đặc biệt là gia đình các nạn nhân tử vong, bị thương trong vụ tai nạn lời thăm hỏi chân thành và sự cảm thông sâu sắc. Lãnh đạo tỉnh An Giang xin chia sẻ nỗi đau và sự mất mát to lớn mà các gia đình nạn nhân đang phải trải qua", Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nêu trong thư.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND tỉnh An Giang đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ, đơn vị y tế và UBND đặc khu Phú Quốc tập trung tối đa nhân lực, phương tiện và các điều kiện cần thiết để tổ chức cứu nạn, cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân bị thương.

Đồng thời, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ TP.HCM và Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại TP.HCM triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ gia đình các nạn nhân; phối hợp thực hiện công tác bảo hộ công dân và giải quyết các thủ tục cần thiết đối với các nạn nhân tử vong một cách chu đáo, trang nghiêm, bảo đảm tôn trọng phong tục, tập quán, tín ngưỡng của Ấn Độ và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đang khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý các vấn đề liên quan theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh An Giang khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, dành sự quan tâm và hỗ trợ cao nhất, phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM và các cơ quan liên quan trong việc giải quyết hậu quả vụ tai nạn lật ca nô, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Theo Trần Ngọc - Hoàng Trung (TNO)