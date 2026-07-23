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Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai và Vietcombank Gia Lai kết nghĩa với làng Khóp

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NGỌC ÁNH
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(GLO)- Ngày 22-7, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Gia Lai và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Gia Lai đã tổ chức lễ kết nghĩa với làng Khóp, xã Ia Krêl.

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Quang cảnh lễ kết nghĩa. Ảnh: Mạnh Hà

Theo nội dung ký kết, các đơn vị sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tập trung hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu hỗ trợ ít nhất 1 căn nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, hỗ trợ phát triển kinh tế, chăm lo giáo dục, chăm sóc sức khỏe, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Các bên thống nhất duy trì hoạt động gặp gỡ, sinh hoạt kết nghĩa định kỳ ít nhất 2 lần/năm; thường xuyên phối hợp nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại làng Khóp.

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Viện KSND tỉnh Gia Lai và Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai trao bảng tượng trưng hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà cho gia đình khó khăn ở làng Khóp. Ảnh: Mạnh Hà

Dịp này, Viện KSND tỉnh và Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai đã trao tặng nhiều phần quà cho người dân làng Khóp với tổng trị giá 12,5 triệu đồng; đồng thời trao bảng tượng trưng 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn về nhà ở.

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