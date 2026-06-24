Vi phạm về sản xuất, buôn bán giống cây trồng bị phạt tới 50 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 214/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, hành vi vi phạm quy định về sản xuất, buôn bán giống cây trồng sẽ bị phạt tới 50 triệu đồng.

Cụ thể, phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với các hành vi sản xuất mỗi loại giống cây trồng nhằm mục đích buôn bán không đúng nội dung trong quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng; sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích buôn bán khi chưa có hoặc chưa thuê địa điểm, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp sản xuất giống cây trồng hoặc tiêu chuẩn cơ sở trong trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia.

Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, buôn bán giống cây trồng sẽ bị phạt tới 50 triệu đồng. Ảnh minh họa: Nhã Uyên

Liên quan đến hành vi sản xuất mỗi loại giống cây ăn quả lâu năm, cây công nghiệp lâu năm bằng phương pháp vô tính nhằm mục đích buôn bán mà không lấy vật liệu nhân giống của cây đầu dòng hoặc vườn cây đầu dòng đã được cấp quyết định công nhận, phạt tiền từ 10-20 triệu đồng khi sản xuất lô giống có số lượng dưới 1.000 cây giống; phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi sản xuất lô giống có số lượng từ 1.000 cây đến dưới 3.000 cây giống; phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với hành vi sản xuất lô giống có số lượng từ 3.000 cây đến dưới 5.000 cây giống; phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với hành vi sản xuất lô giống có số lượng từ 5.000 cây giống trở lên.

Về vi phạm quy định về buôn bán giống cây trồng, Nghị định quy định phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi buôn bán mỗi loại giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính mà thông tin của giống cây trồng không đúng nội dung trong tự công bố lưu hành giống cây trồng theo quy định của pháp luật về trồng trọt.

Đồng thời, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi buôn bán mỗi loại giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính mà thông tin của giống cây trồng không đúng nội dung trong Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng hoặc Quyết định công nhận giống cây trồng mới hay Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng.

Ngoài ra, phạt tiền tới 5 triệu đồng đối với hành vi buôn bán mỗi loại giống cây trồng nhưng chưa được cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng hay chưa được cấp Quyết định công nhận giống cây trồng mới hoặc chưa được cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng hoặc chưa tự công bố lưu hành giống cây trồng.

Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 25-40 triệu đồng đối với hành vi xuất khẩu mỗi loại giống cây trồng và hạt lai của giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng hoặc quyết định công nhận giống cây trồng mới; phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu mỗi loại giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng hoặc quyết định công nhận giống cây trồng mới…

Các mức phạt trên được áp dụng đối với cá nhân vi phạm. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5-8-2026.