(GLO)- Ngày 27-10, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ tiến hành tổng kết mô hình điểm “Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông” trên địa bàn xã Hà Tam, giai đoạn 2019-2023.

Ngày 27/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được 3 nghi can gây ra vụ cướp tại Phòng giao dịch Nhị Xuân - thuộc Sacombank, sau 22 giờ từ khi gây án.

Ngoài 1 nguyên phó phòng bị bắt tạm giam do gây thất thoát tài sản nhà nước, cơ quan công an cũng đã khởi tố 1 nguyên Giám đốc của Công ty Cao su Đắk Lắk.

(GLO)- Chiều 25-10, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành hội nghị sơ kết công tác điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến vũ khí quân dụng, vật liệu nổ (VKQD-VLN) từ năm 2020 đến nay. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Dương Văn Long-Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.