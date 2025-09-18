Tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho học sinh khó khăn Trường THPT số 1 Phù Mỹ

(GLO)- Chiều 17-9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hệ thống xe máy Tiến Dũng tổ chức chương trình “An toàn giao giao thông cho nụ cười ngày mai” cho hơn 800 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ).

Tại chương trình, cán bộ Cảnh sát giao thông đã thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2025; phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, các quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh giao thông đường bộ. Trong đó, tập trung vào các nhóm hành vi lứa tuổi học sinh thường mắc phải, dễ gây tai nạn giao thông.

Các học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ tham gia hoạt động hỏi đáp về các tình huống giao thông. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, các học sinh còn tham gia thi hỏi đáp về các tình huống giao thông. Qua đó các em được tìm hiểu, thảo luận, nắm vững các kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt là tuân thủ quy định không sử dụng xe đạp điện, xe máy điện độ chế, không điều khiển mô tô đến trường khi chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật.

Dịp này, Hệ thống xe máy Tiến Dũng đã tặng 30 suất quà (mỗi suất gồm 1 mũ bảo hiểm và 200.000 đồng) cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.