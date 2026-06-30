Truy tìm cựu nhân viên ngân hàng nghi lừa 600 triệu đồng của đồng nghiệp

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã có quyết định truy tìm với Nguyễn Trung Hiếu (SN 1987, trú tại tổ dân phố 3 Hoa Lư, phường Pleiku) liên quan đến vụ lừa đảo 600 triệu đồng của đồng nghiệp.

Theo đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã nhận được đơn trình báo cùng những chứng cứ liên quan của anh H.C.T. (SN 1988, trú tại tổ 2, phường Diên Hồng) về hành vi lừa đảo của Hiếu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang truy tìm Nguyễn Trung Hiếu liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, vào thời điểm năm 2024, Hiếu cùng anh T. là đồng nghiệp tại Phòng Quỹ của ngân hàng V. chi nhánh Gia Lai nên có mối quan hệ quen biết.

Ngày 16-10-2024, Hiếu hỏi vay anh T. số tiền 600 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng và hứa 3 ngày sau khi ngân hàng giải ngân sẽ trả. Tin tưởng vào mối quan hệ đồng nghiệp, anh T. đã chuyển cho Hiếu qua tài khoản ngân hàng rồi thỏa thuận lãi suất cùng nhau.

Ngày 19-10, anh T. yêu cầu Hiếu trả tiền thì Hiếu viện lý do rằng hồ sơ trục trặc, ngân hàng chưa giải ngân nên chưa có tiền trả. Đến ngày 25-10, anh T. đến ngân hàng và đến nhà của Hiếu tìm thì được biết Hiếu đã không lên cơ quan, không về nhà, số điện thoại thường dùng cũng không sử dụng được.

Xác định Hiếu có dấu hiệu bỏ trốn, anh T. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hiếu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị các đơn vị phối hợp truy tìm đối tượng Hiếu; khi phát hiện đề nghị thông báo theo Điều tra viên Bùi Quốc Hùng (số điện thoại: 0989576779).