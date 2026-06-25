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Trường Cao đẳng Gia Lai giao lưu với Cao đẳng Cộng đồng Nova Scotia

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(GLO)- Ngày 24 và 25-6, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu với đoàn giảng viên, sinh viên của Đại học Trà Vinh và Cao đẳng Cộng đồng Nova Scotia (Canada).

Tham gia chương trình có 20 thành viên đến từ Đại học Trà Vinh và Cao đẳng Cộng đồng Nova Scotia, cùng Ban Giám hiệu, giảng viên và học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Gia Lai.

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Sinh viên Đại học Trà Vinh và Cao đẳng Cộng đồng Nova Scotia (Canada) giới thiệu về các dự án khởi nghiệp và phát triển bền vững. Ảnh: Đồng Lai

Điểm nhấn của chương trình là hội thảo giữa Đại học Trà Vinh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Nova Scotia và Trường Cao đẳng Gia Lai kết hợp chia sẻ các dự án phát triển bền vững (Sustainable Development Goals-SDGs).

Tại hội thảo, các nhóm sinh viên đã trình bày nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, đoàn còn tham quan làng Kép (phường Đống Đa), tìm hiểu văn hóa địa phương và giao lưu văn hóa ẩm thực thông qua hoạt động làm chả giò cùng sinh viên Trường Cao đẳng Gia Lai.

Đây là lần thứ 4 chương trình được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để giảng viên, sinh viên các đơn vị giao lưu, trao đổi học thuật, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng giao tiếp và làm việc trong môi trường quốc tế; đồng thời góp phần tăng cường hợp tác giáo dục và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

Clip: Toàn cảnh hội thảo giao lưu giữa Đại học Trà Vinh, Cao đẳng Cộng đồng Nova Scotia và Trường Cao đẳng Gia Lai kết hợp chia sẻ các dự án phát triển bền vững. Thực hiện: Đồng Lai
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