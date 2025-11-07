Trung tâm Y tế Hoài Nhơn: Kịp thời đưa sản phụ vào viện mổ cấp cứu

(GLO)- Khi cơn bão số 13 tiến sát gần bờ, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã kịp thời đưa một sản phụ vào viện và mổ cấp cứu thành công.

Lúc 18 giờ ngày 6-11, khi cơn bão số 13 gần tiến sát vào đất liền, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn nhận được điện thoại của người nhà sản phụ Đinh Thị Mỹ L. (SN 1998, ở khu phố Mỹ Bình 2, phường Hoài Nhơn Tây).

Sản phụ L. đang chuyển dạ, người nhà xin xe cấp cứu để đưa vào viện; vì gọi không có xe taxi nào nghe máy. Lúc này, ngoài đường gió to, không còn người đi lại sau lệnh cấm người dân ra đường của UBND tỉnh.

Ca phẫu thuật cho sản phụ L. đã thành công. Ảnh: ĐVCC

Sau khi được báo cáo, bác sĩ Trần Hữu Vinh-Giám đốc Trung tâm Y tế Hoài Nhơn, đánh giá điều kiện bên ngoài, hội ý nhanh với lái xe, cử lái xe và nữ hộ sinh đến ngay nhà sản phụ để đưa vào viện (cách bệnh viện hơn 5 km).

Qua thăm khám, bác sĩ trực chỉ định phẫu thuật mổ lấy thai. Êkip phẫu thuật đã có mặt kịp thời tại phiên trực cùng bác sĩ Phùng Thị Mai Loan (Trưởng khoa Sản) được tăng cường từ nhà đến bệnh viện bằng xe cơ quan.

Cuộc phẫu thuật đã thành công, em bé nặng 2,8 kg ra đời trong niềm vui của gia đình và tập thể y bác sĩ Trung tâm Y tế Hoài Nhơn.