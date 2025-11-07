Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn: Kịp thời đưa sản phụ vào viện mổ cấp cứu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI LÂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Khi cơn bão số 13 tiến sát gần bờ, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã kịp thời đưa một sản phụ vào viện và mổ cấp cứu thành công.

Lúc 18 giờ ngày 6-11, khi cơn bão số 13 gần tiến sát vào đất liền, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn nhận được điện thoại của người nhà sản phụ Đinh Thị Mỹ L. (SN 1998, ở khu phố Mỹ Bình 2, phường Hoài Nhơn Tây).

Sản phụ L. đang chuyển dạ, người nhà xin xe cấp cứu để đưa vào viện; vì gọi không có xe taxi nào nghe máy. Lúc này, ngoài đường gió to, không còn người đi lại sau lệnh cấm người dân ra đường của UBND tỉnh.

trung-tam-y-te-hoai-nhon.jpg
Ca phẫu thuật cho sản phụ L. đã thành công. Ảnh: ĐVCC

Sau khi được báo cáo, bác sĩ Trần Hữu Vinh-Giám đốc Trung tâm Y tế Hoài Nhơn, đánh giá điều kiện bên ngoài, hội ý nhanh với lái xe, cử lái xe và nữ hộ sinh đến ngay nhà sản phụ để đưa vào viện (cách bệnh viện hơn 5 km).

Qua thăm khám, bác sĩ trực chỉ định phẫu thuật mổ lấy thai. Êkip phẫu thuật đã có mặt kịp thời tại phiên trực cùng bác sĩ Phùng Thị Mai Loan (Trưởng khoa Sản) được tăng cường từ nhà đến bệnh viện bằng xe cơ quan.

Cuộc phẫu thuật đã thành công, em bé nặng 2,8 kg ra đời trong niềm vui của gia đình và tập thể y bác sĩ Trung tâm Y tế Hoài Nhơn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

Xã hội

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Cắt tỉa cây xanh bảo đảm an toàn mùa mưa bão

Xã hội

(GLO)-Để hạn chế thiệt hại do bão số 13 (Kalmaegi), Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã và đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Xã hội

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Hành động quyết liệt để sớm gỡ “thẻ vàng” IUU

Xã hội

(GLO)- Chiều 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu ngoài tỉnh, phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

Đời sống

(GLO)- Trong năm 2024 và 2025, Binh đoàn 15 triển khai chương trình trao tặng bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Anh Nguyễn Văn Toàn (giữa) hướng dẫn người dân chọn giống, xuống giống đúng thời vụ, giúp lúa đạt năng suất cao. Ảnh: D.Đ

“Đầu tàu” của làng Ring

Đời sống

(GLO)- Ở xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai), người dân làng Ring luôn nhắc về anh Nguyễn Văn Toàn-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Quản lý làng với sự tin tưởng, quý mến. Những năm qua, anh là “đầu tàu” của làng Ring.

Khu vực sạt lở trên tuyến đường vận hành Trạm 500 kV (xã Ia Ly).

Vụ sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV Thủy điện Ia Ly: Đề xuất đầu tư tuyến đường mới thay thế

Đời sống

(GLO)- Sau khi xác định nguyên nhân sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV do Công ty Thủy điện Ia Ly (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) quản lý, chính quyền địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét đầu tư tuyến đường mới thay thế và hỗ trợ người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

null