Trung đoàn Bộ binh 1 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Sáng 4-6, tại Sân vận động Trung đoàn Bộ binh 1 (xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Trung đoàn Bộ binh 1 thuộc Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2024.

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Quân khu 5; lãnh đạo Sư đoàn Bộ binh 2; đại diện lãnh đạo các huyện: Đại Lộc và Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi), Sơn Hòa và thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên), Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa), Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận), Kon Plông và Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum), Cư Jút và Krông Nô (tỉnh Đắk Nông); đại diện lãnh đạo UBND xã Thành An, Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê), Nhà máy Đường An Khê; đại diện người thân của chiến sĩ mới cùng cán bộ, chiến sĩ và 875 chiến sĩ mới trong Trung đoàn Bộ binh 1.

Năm 2024, Trung đoàn Bộ binh 1 đã tiếp nhận và huấn luyện 875 chiến sĩ mới. Bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sau 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình huấn luyện chiến sĩ mới theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Qua kiểm tra, đánh giá, kết quả: Bắn súng AK bài 1 có 92,1% đạt yêu cầu, trong đó có 69,1% khá, giỏi; đánh thuốc nổ bài 1 có 99,4% đạt giỏi; ném lựu đạn bài 1 có 95,3% đạt yêu cầu, trong đó có 80,3% khá, giỏi; học tập chính trị, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 78,39% khá, giỏi. Các nội dung điều lệnh, thể lực, công sự ngụy trang, kỹ thuật vật cản, đội ngũ chiến thuật, hậu cần, kỹ thuật đều đạt khá, giỏi.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, đại diện các chiến sĩ mới, chiến sĩ Nguyễn Bảo Tín đã dõng dạc đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân. Kết thúc mỗi lời thề, tiếng hô đồng thanh “Xin thề” vang lên mạnh mẽ, dứt khoát của người quân nhân cách mạng. Tiếp đến là nghi thức hôn lên Quân kỳ Quyết thắng và trao, nhận vũ khí. Đây là giây phút thiêng liêng, đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi chiến sĩ.

Ngay sau đó là nghi thức duyệt đội ngũ của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 1.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lưu Xuân Phương-Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 biểu dương những nỗ lực, thành tích của Trung đoàn Bộ binh 1 đã đạt được thời gian qua. Đại tá Lưu Xuân Phương yêu cầu, Trung đoàn Bộ binh 1 tích cực đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện đúng phương châm, sát địa bàn và đối tượng tác chiến; huấn luyện từ cơ bản đến nâng cao, bộ đội phải khai thác, sử dụng thành thạo các trang bị hiện có, vũ khí trang bị hiện đại; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực và huấn luyện đêm. Gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật và rèn luyện kỷ luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nề nếp chính quy, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Trung đoàn Bộ binh 1 vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.