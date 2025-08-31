Trung đoàn 38 giúp dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) đứng chân trên địa bàn xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Thông qua các đợt hành hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận tại các xã lân cận, đơn vị đã có nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa, thiết thực giúp dân.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 38 tổng dọn vệ sinh, cắt tỉa cây xanh cho Trường Mẫu giáo trước thềm năm học mới 2025-2026. Ảnh: Ngọc Minh

Dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Trung đoàn 38. Thực hiện kế hoạch hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận đợt 1, vừa qua, đơn vị đã cử hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các cơ quan, đoàn thể xã Đak Pơ và xã Ya Hội tổ chức “Chiến dịch hoa phượng đỏ”; triển khai mô hình “Tay kéo nghĩa tình”, cắt tóc miễn phí cho 72 lượt người dân làng Hven, nạo vét đất vùi lấp ruộng cho 1 hộ gia đình (làng Leng Tô), đào rãnh thoát nước sân bóng đá, nạo vét 5,6 km cống, đường làng, tổng dọn vệ sinh, đào hố rác, cắt tỉa cây xanh, cải tạo vườn cây ăn quả cho 8 điểm trường Mẫu giáo và nhà rông.

Trung đoàn còn tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước và tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn với tổng trị giá 10 triệu đồng; đồng thời tiếp tục chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân vùng khó...

Anh Đinh Văn Chép ( thứ 2 từ trái sang, làng Groi, xã Ya Hội), phấn khởi trò chuyện với cán bộ Trung đoàn 38, trước căn nhà mới. Ảnh: Ngọc Minh

Gia đình anh Đinh Văn Chép (làng Groi, xã Ya Hội) thuộc diện hộ nghèo. Nhiều năm nay, vợ chồng anh cùng các con sống trong căn nhà nhỏ, xuống cấp. Trước hoàn cảnh đó, đầu tháng 7 vừa qua, Trung đoàn 38 đã hỗ trợ gia đình 80 triệu đồng để xây nhà mới. Đơn vị còn điều động hơn chục cán bộ, chiến sĩ giúp vợ chồng anh Chép đào móng, san gạt nền nhà.

“Nhờ các chú bộ đội giúp đỡ công, kinh phí xây dựng nên gia đình có căn nhà mới vững chãi để ở. Gia đình chúng tôi mừng lắm! Cảm ơn Trung đoàn 38 rất nhiều”-anh Chép, bày tỏ.

Trong thời gian làm công tác dân vận trên địa bàn xã Ya Hội, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 38 còn giúp 8 gia đình dỡ nhà, chuyển vật liệu để sửa chữa, xây dựng nhà ở; đào móng, xây dựng hơn 420 m bờ kè; đào 45 hố rác công cộng, hầm nhà vệ sinh; phối hợp với Đoàn xã Ya Hội phát dọn 2 km đường, nạo vét đầu nguồn nước tự chảy cho làng Bung Tờ Số, giao lưu bóng chuyền với đoàn viên, thanh niên địa phương.

Chị Đặng Thùy Ngân - Bí thư Đoàn xã Ya Hội chia sẻ: Cán bộ, đoàn viên Trung đoàn phối hợp với Đoàn xã tổ chức “Chiến dịch hoa phượng đỏ” nhằm bồi dưỡng kỹ năng sống, phòng-chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em. Qua đó, giúp các em có thêm hoạt động ngoại khóa bổ ích sau một năm học tập, nâng cao sức khoẻ, hình thành lối sống hữu ích, lành mạnh và chuẩn bị tốt tinh thần cho năm học mới”.

Chiến sĩ Trung đoàn 38 cắt tóc cho người dân làng Hven (xã Đak Pơ). Ảnh: Ngọc Minh

Được các chú bộ đội cắt tóc miễn phí, em Đinh Văn Quê (làng Hven, xã Đak Pơ) bộc bạch: “Tóc em dài rất vướng víu, nóng nực, nhưng thấy ba mẹ vất vả, bận việc nương rẫy, nên em đành để gần tới ngày tựu trường sẽ xin tiền cắt tóc. Mừng quá! Các chú bộ đội về tận làng cắt tóc miễn phí. Các chú hỏi han, nhiệt tình, cắt kiểu tóc rất đẹp. Em mong các chú bộ đội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này”.

Bà Bùi Thị Thương-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đak Pơ, cho biết: Những năm qua, Trung đoàn 38 thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận. Những hoạt động ý nghĩa, hiệu quả của Trung đoàn đã góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa đơn vị với địa phương và người dân trên địa bàn.

"Cùng với đó, những công trình phần việc thiết thực của đơn vị đã giúp nhiều thôn, làng khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh"-bà Thương bày tỏ.

Trung đoàn 38 tặng quà cho gia đình chính sách và gia đình khó khăn trên địa bàn xã Ya Hội. Ảnh: Sôl Râu

Trung tá Lê Văn Ân - Phó Chính ủy Trung đoàn 38, thông tin: Hằng năm, đơn vị tổ chức 2 đợt hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận. Trong thời gian làm công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các chỉ thị, quy định của đơn vị và địa phương; mối quan hệ giữa Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đơn vị diễn ra tốt đẹp, tình cảm quân-dân càng thêm gần gũi, gắn bó, để lại dấu ấn tốt đẹp đối với người dân nơi đóng quân.

“Trước khi thực hiện công tác dân vận, đơn vị đã khảo sát kỹ lưỡng, nắm bắt chặt chẽ tình hình của địa phương, lên kế hoạch hoạt động cụ thể. Các công trình, phần việc trong chuyến công tác lần này đều căn cứ vào nhu cầu thực tế của người dân trên địa bàn. Vì vậy, công tác dân vận của đơn vị tạo được sức lan tỏa sâu rộng và có ý nghĩa thiết thực.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai công tác dân vận tại địa phương đơn vị đứng chân và các xã, phường lân cận”- Phó Chính uỷ Trung đoàn 38 cho biết thêm.