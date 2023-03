Chiều 14-3, Ban Chỉ đạo Phòng-chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị triển nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm 2022, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, bọn phản động tiếp tục tiến hành các hoạt động chống phá; FULRO lưu vong vẫn tăng cường các hoạt động tuyên truyền, kích động, móc nối phục hồi FULRO; tình hình người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trốn sang Campuchia, Thái Lan còn xảy ra. Cùng với đó, tội phạm trong lứa tuổi thanh-thiếu niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tội phạm sử dụng công nghệ cao để gây án với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh; tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, nạn tự tử xảy ra nhiều nơi đặt ra những khó khăn đối với việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Với nhiệm vụ đặt ra, trong năm 2022, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương đã tổ chức 13.000 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) thu hút 382.000 người tham gia. Cùng với đó, các đơn vị tích cực chăm lo đời sống nhân dân, đã xây 100 nhà tình nghĩa và tặng hơn 26.000 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo,... Thông qua công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng hơn 2.290 tố giác, tin báo có giá trị liên quan tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần ngăn chặn, điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc, đối tượng vi phạm. Hiện nay, toàn tỉnh có 117 mô hình và 2.341 tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 217/220 xã, phường, thị trấn; 1.512/1.757 khu dân cư; 1.031/1.201 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu nêu lên những kết quả đã đạt được cũng như tồn tại hạn chế, để đề ra một số giải pháp triển khai trong năm 2023. Theo đó, tiếp tục chú trọng đổi mới hình thức, xây dựng các mô hình phù hợp với thực tế cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với địa bàn, đối tượng, tạo sự chuyển biến, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chủ động phòng ngừa trước những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Cùng với đó, gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động khác. Ban Chỉ đạo cấp huyện chọn 1 xã, phường, thị trấn và 1 cơ quan, doanh nghiệp hoặc trường học để xây dựng điển hình trong thực hiện mô hình này trong năm 2023. Trong năm 2023 phải tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tạo được sự lan tỏa, rộng khắp để động viên các tầng lớp nhân dân.

Nhân hội nghị này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 8 tập thể, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.