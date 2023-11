Tổng thống Mông Cổ đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Đợt sinh hoạt chính trị bổ ích (GLO)- Hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai năm 2023 đã khép lại sau 1 ngày (27-10) diễn ra sôi nổi. Hội thi được đánh giá cao bởi tính thiết thực, hiệu quả cũng như sức lan tỏa của công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ vững mạnh trong tình hình hiện nay.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (GLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1242/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được thành lập theo Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 22-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ thành Ban Chỉ đạo Quốc gia về kinh tế tập thể. Ban này nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng và giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ trong tình hình mới (GLO)- Chiều 27-10, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị chuyên đề bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Góp ý dự thảo Quy định của Ban Bí thư về tổ chức đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh (GLO)- Chiều 27-10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh.

Trường Chính trị tỉnh Gia Lai: Trao bằng tốt nghiệp cho 206 học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị (GLO)- Sáng 28-10, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 2, 12, 13, 15, 16-năm 2023.



Lữ đoàn Công binh 7: Chú trọng huấn luyện vượt sông tham gia cứu hộ, cứu nạn (GLO)- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) là tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng-chống thiên tai, giúp đỡ chính quyền địa phương và người dân khi có yêu cầu. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, đơn vị đặc biệt chú trọng nội dung huấn luyện vượt sông với các tình huống giả định sát thực tế.

Thí sinh Lê Văn Thuận-Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đạt giải nhất tại hội thi (GLO)- Sau một ngày diễn ra sôi nổi, Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai năm 2023 đã bế mạc vào chiều 27-10.

Hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên toàn quân khu vực phía Nam (GLO)-Sáng 27-10, tại hội trường Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 (TP. Pleiku, Gia Lai), Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên toàn quân khu vực phía Nam tháng 10-2023. Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong-Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Đại tá Nguyễn Thanh Phong-Phó Chính ủy Quân đoàn 3 dự và chủ trì hội nghị.

Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Chư Păh (GLO)- Ngày 26-10, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Gia Lai do Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Chư Păh.

Mặt trận, các đoàn thể Gia Lai và Ratanakiri ký kết chương trình phối hợp (GLO)- Sáng 26-10, tại Khách sạn Pleiku Palace (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai (Việt Nam) với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia), giai đoạn 2018-2022 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2025.

Gỡ khó để phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số-Kỳ cuối: Cần quan tâm tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (GLO)- Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo và rà soát nhu cầu vị trí việc làm để có hướng tạo nguồn phù hợp là một trong nhiều giải pháp mà các địa phương tại Gia Lai đưa ra để giải quyết “bài toán” phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (DTTS).

Hội thảo vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng lực lượng Công an nhân dân (GLO)- Sáng 25-10, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ “Quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh-Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030". Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn-Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) và Trung tướng Phan Xuân Tuy-Giám đốc Học viện Chính trị CAND đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

127 cán bộ chủ chốt thị xã An Khê học tập, quán triệt các văn bản của Đảng (GLO)- Sáng 25-10, Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị cán bộ toàn thị xã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các đồng chí Thường trực Thị ủy chủ trì hội nghị.

Gỡ khó để phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số-Kỳ 2: Còn nhiều “điểm nghẽn” (GLO)- Hiện toàn tỉnh Gia Lai còn 13/17 địa phương cấp huyện chưa đạt tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (DTTS) theo quy định. Nhiều xã thiếu cán bộ, công chức là DTTS dù có 60-99% dân số là người DTTS. Từ cơ chế, chính sách, công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo đến bản thân mỗi cán bộ, công chức DTTS vẫn tồn tại những “điểm nghẽn” nhất định, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công việc.

Chư Păh: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (GLO)- Ngày 25-10, HĐND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ mười bốn (chuyên đề) về công tác cán bộ. Các đồng chí Thường trực HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm của 44 cá nhân Chiều nay, 25/10, Quốc hội đã chính thức công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm của 44 cá nhân thuộc các khối: Chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ.

Quốc hội bỏ phiếu kín đánh giá tín nhiệm 44 chức danh Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Kết quả sẽ được công bố ngay tại kỳ họp theo quy định tại Nghị quyết 96 của Quốc hội.

Xem thêm