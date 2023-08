Tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI phải ngắn gọn, trọng tâm, trọng điểm

(GLO)- 75 năm qua, Đảng bộ Cheo Reo-Ayun Pa (nay là Đảng bộ thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai)không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Đảng bộ cùng Nhân dân địa phương luôn phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng, quật cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách, góp phần vào thắng lợi của cả nước trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giành được kết quả đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng.

(GLO)- Tối ngày 9 và 10-8, tại Hội trường tổ 3 và tổ 7, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phường Diên Hồng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và diễn đàn “Công an phường lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2023.