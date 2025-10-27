Tỉnh Gia Lai hợp tác đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực với TP Ashikaga (Nhật Bản)

(GLO)- Chiều 27-10, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác TP Ashikaga (tỉnh Tochigi, Nhật Bản) do Thị trưởng Naohide Hayakawa dẫn đầu.

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân, lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Tại buổi tiếp và làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh bày tỏ vui mừng được đón Đoàn công tác của TP Ashikaga đến thăm và làm việc tại Gia Lai, đồng thời giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu nổi bật của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Hoàng

Gia Lai giữ vị trí chiến lược trong kết nối Tây Nguyên - Duyên hải miền Trung - Nam Lào - Đông Bắc Campuchia, là cầu nối quan trọng từ nội địa ra biển. Với hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại gồm đường bộ, hàng không và cảng biển, tỉnh có điều kiện thuận lợi phát triển logistics, vận tải và xuất nhập khẩu hàng hóa, từng bước trở thành trung tâm liên kết vùng chiến lược của khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, Gia Lai năng động trong phát triển kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái, đồng thời là vùng đất giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tiếp và làm việc với Đoàn công tác TP Ashikaga. Ảnh: Minh Hoàng

Phó Chủ tịch nhấn mạnh: Trong hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản không ngừng phát triển và đã được nâng cấp thành Đối tác Chiến lược toàn diện, vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và thế giới.

Nhật Bản hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 của Việt Nam, với hơn 5.400 dự án, tổng vốn trên 77 tỷ USD, tập trung vào công nghiệp chế biến, năng lượng, hạ tầng và công nghệ cao. Đặc biệt, năm 2024, TP Ashikaga và TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định cũ) đã ký kết thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác về du lịch và giao lưu văn hóa.

Phó Chủ tịch Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định: Chuyến thăm của Đoàn công tác là cơ hội quan trọng để 2 địa phương tăng cường hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng hợp tác toàn diện. Ông tin tưởng việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Gia Lai và Ashikaga sẽ trở thành cột mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới tốt đẹp hơn trong quan hệ hữu nghị giữa 2 bên.

Thị trưởng Naohide Hayakawa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Hoàng

Tại buổi làm việc, Thị trưởng Naohide Hayakawa bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đồng thời giới thiệu khái quát về tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa và giáo dục của TP Ashikaga. Ông mong muốn 2 địa phương tăng cường kết nối, hướng tới thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện, bền vững trong thời gian tới.

Thị trưởng cho biết: Tỉnh Tochigi là trung tâm công nghiệp, giáo dục và văn hóa tiêu biểu của vùng Kanto, nổi bật với thế mạnh về công nghiệp công nghệ cao, chế tạo chính xác, nông nghiệp thông minh và đào tạo nghề.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và TP Ashikaga ký kết bản ghi nhớ hợp tác đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực. Ảnh: Minh Hoàng

Là đô thị xanh - sinh thái phát triển bền vững, Ashikaga mong muốn hợp tác với Gia Lai trong phát triển nguồn nhân lực nhằm phục vụ sản xuất lương thực, thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế tạo.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực trên các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, giáo dục - văn hóa, nông nghiệp, kỹ thuật chế biến gỗ, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ thông tin (IT), nhằm nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế song phương và giao lưu hữu nghị giữa 2 địa phương.

Trên cơ sở ký kết hợp tác, 2 bên sẽ nỗ lực thúc đẩy trao đổi thông tin và tạo ra các cơ hội hợp tác kinh doanh có lợi cho sự phát triển bền vững của 2 địa phương và doanh nghiệp của cả 2 bên.