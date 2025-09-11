01:46

Tin nhanh đầu ngày:

- Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thăm hữu nghị lãnh đạo TP. Izumisano

- Lãnh đạo tỉnh Gia Lai làm việc với Cơ quan quản lý nước lưu vực sông Rhin-Meuse và Đoàn công tác của Văn phòng quốc tế về nước

- Trao 10 chiếc xe đạp cùng nhiều phần quà cho học sinh khó khăn tại Trường Tiểu học Đak Sơ Mei

- Xác định nguyên nhân tử vong của thi thể tại hồ công viên Đức Cơ

- Bắt quả tang đối tượng mang theo 4 gói ma túy trong lô cao su