Tin nhanh đầu ngày:
- Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thăm hữu nghị lãnh đạo TP. Izumisano
- Lãnh đạo tỉnh Gia Lai làm việc với Cơ quan quản lý nước lưu vực sông Rhin-Meuse và Đoàn công tác của Văn phòng quốc tế về nước
- Trao 10 chiếc xe đạp cùng nhiều phần quà cho học sinh khó khăn tại Trường Tiểu học Đak Sơ Mei
- Xác định nguyên nhân tử vong của thi thể tại hồ công viên Đức Cơ
- Bắt quả tang đối tượng mang theo 4 gói ma túy trong lô cao su
Nhịp sống hôm nay:
- Thị trường cà phê và hồ tiêu trong nước sôi động trở lại
- Thị trường vàng tăng-giảm đan xen
- Giá xăng trong nước được dự báo có thể giảm nhẹ khoảng 100 đồng/lít trong kỳ điều hành 11-9
- Kết nối tấm lòng, nhân lên yêu thương từ hoạt động thiện nguyện ở Gia Lai
Sống khỏe: Những mẹo siêu đơn giản giúp việc đi bộ hiệu quả hơn
Thời tiết hôm nay