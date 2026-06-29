Tin thế giới tối 29-6: Qatar sẽ giải phóng 6 tỷ USD bị phong tỏa của Iran

(GLO)- Qatar sẽ giải phóng 6 tỷ USD bị phong tỏa của Iran; Pakistan không kích các tỉnh biên giới Afghanistan, hàng chục người thiệt mạng; Nga không kích đáp trả, phóng loạt tên lửa rung chuyển Kiev; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 29-6.

Qatar sẽ giải phóng 6 tỷ USD bị phong tỏa của Iran

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 29-6 cho biết Iran và Qatar đã đạt được thỏa thuận giải phóng 6 tỷ USD trong tổng số 12 tỷ USD tài sản của Iran đang bị phong tỏa tại Qatar.

"Căn cứ theo các thỏa thuận đã đạt được, 6 tỷ USD trong tổng số 12 tỷ USD tài sản của Iran đang được giữ tại Qatar sẽ được giải phóng và chuyển về nước. Công tác cần thiết để hoàn tất việc thu hồi phần tài sản còn lại cũng đang được tiếp tục", cơ quan báo chí của Tổng thống Iran dẫn lời ông Pezeshkian.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại thủ đô Tehran. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo của Tổng thống Masoud Pezeshkian được xem là tín hiệu cho thấy Tehran muốn chứng minh với dư luận trong nước rằng các cuộc đàm phán đã mang lại lợi ích cụ thể.

Dù vậy, đến nay Mỹ và Qatar chưa xác nhận việc chuyển giao tiền, trong khi các vụ tấn công mới tại Vùng Vịnh tiếp tục đặt dấu hỏi về sự ổn định của tiến trình thương lượng.

Việc giải phóng 6 tỷ USD nếu xảy ra sẽ phần nào giảm bớt áp lực đối với nền kinh tế Iran, vốn đang chịu tác động nặng nề từ nhiều năm trừng phạt quốc tế và xung đột gần đây.

Mỹ và Iran hoãn đàm phán trong tuần này

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 29-6 cho biết các cuộc họp của nhóm công tác kỹ thuật theo biên bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ chưa được lên lịch trong tuần này.

Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, một nguồn thạo tin về các cuộc đàm phán nói với Reuters rằng các nhóm kỹ thuật của Iran và Mỹ, phụ trách việc triển khai biên bản ghi nhớ, sẽ gặp nhau trong vài ngày tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng cho biết các cuộc tham vấn giữa Iran và Qatar liên quan đến các cam kết của Mỹ vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng các cuộc họp của nhóm công tác kỹ thuật tại Doha hiện vẫn chưa được xác nhận.

Pakistan không kích các tỉnh biên giới Afghanistan, hàng chục người thiệt mạng

Ngày 29-6, các quan chức chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết, các cuộc không kích của Pakistan nhằm vào các tỉnh biên giới ở miền Đông Afghanistan đã khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và 163 người bị thương.

Thiệt hại sau loạt không kích của Pakistan tại tỉnh Nangarhar, Afghanistan. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng xã hội X, phó phát ngôn viên của chính quyền Taliban, ông Hamdullah Fitrat, nêu rõ các cuộc không kích được tiến hành trong đêm 28-6, nhằm vào các tỉnh Paktia, Paktika và Kunar, giáp biên giới Pakistan.

Chính quyền Taliban đã phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công, cho rằng đây là hành động xâm phạm chủ quyền Afghanistan.

Trước đó, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Pakistan Attaullah Tarar, cho biết quân đội nước này đã phát động một chiến dịch trên bộ kết hợp không kích nhằm vào nhóm phiến quân Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) và Jamaat-ul-Ahrar (một nhóm cực đoan tách ra từ TTP) dọc khu vực biên giới Pakistan-Afghanistan.

Nga không kích đáp trả, phóng loạt tên lửa rung chuyển Kiev

Ngày 28-6, Nga một lần nữa phóng loạt tên lửa đạn đạo làm rung chuyển thủ đô Kiev, gây thiệt hại cho nhiều địa điểm trong thành phố.

Mảnh vỡ tên lửa còn sót lại tại Kiev sau trận tập kích ngày 28-6. Ảnh: Reuters

Chính quyền Ukraine xác nhận 36 người đã bị thương khi Nga nhắm mục tiêu vào Kiev bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M trong cuộc tấn công vào ban đêm.

Không quân Ukraine tuyên bố đánh chặn toàn bộ 6 tên lửa đạn đạo Iskander-M, một trong hai tên lửa siêu vượt âm Zircon hay tên lửa Onyx, và 125 trong số 142 máy bay không người lái do Nga phóng trong đêm.

Ở những nơi khác, các cuộc tấn công của Nga đã khiến 21 người bị thương ở tỉnh Sumy. Nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở các thành phố Sumy và Kharkov.

Tàu điện Đức gián đoạn vì nắng nóng nung chảy nhựa đường

Cơ quan Quản lý Giao thông thành phố Leipzig (LVB) ở Đức thông báo ngừng dịch vụ tàu điện cho đến 3h30 ngày 29-6 do thời tiết nắng nóng liên tục làm ảnh hưởng đến an toàn vận hành.

Chất keo trám khe giữa phần đường ray và mặt đường bị nung chảy bởi nắng nóng ở thành phố Leipzig ngày 28-6. Ảnh: DPA

Theo LVB, nhiệt độ cao đã khiến lớp keo trám khe co giãn của bề mặt nhựa đường và bê tông bị chảy ra, dính vào ghi chuyển hướng và đường ray, đe dọa đến khả năng di chuyển an toàn của tàu điện trong thành phố.

Tất cả tuyến tàu điện ở thành phố thuộc bang Sachsen này đều bị ảnh hưởng.

Tình hình tương tự cũng được ghi nhận ở thành phố Nuremberg, bang Bavaria. Cơ quan giao thông vận tải của thành phố cho hay nhiệt độ cao đã làm mềm mặt đường, khiến xe điện không thể hoạt động an toàn. Các tuyến xe buýt thay thế đã được bố trí trong thời gian tàu điện ngừng hoạt động.

Cơ quan Khí tượng Đức (DWD) ngày 28-6 ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục mới trong ngày thứ ba liên tục với mức nhiệt 41,7 độ C, trong bối cảnh nhiều nước Tây Âu đang trải qua đợt nắng nóng chưa từng thấy.