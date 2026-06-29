Tin thế giới sáng 29-6: Mỹ - Iran nhất trí ngừng bắn và gặp nhau tại Qatar

(GLO)- Mỹ - Iran nhất trí ngừng bắn và gặp nhau tại Qatar; Tehran khẳng định độc quyền quản lý eo biển Hormuz; Tổng thống Nga thừa nhận thiếu hụt nhiên liệu do Ukraine tấn công; Pháp: Máy bay chở VĐV nhảy dù gặp nạn, 11 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 29-6.

Mỹ - Iran nhất trí ngừng bắn và gặp nhau tại Qatar

Một quan chức Mỹ cấp cao cho biết, Mỹ và Iran đã nhất trí ngừng bắn và gặp nhau tại Qatar vào ngày mai (30-6) để giải quyết tranh chấp về eo biển Hormuz.

"Chúng tôi quyết định ngừng tất cả các hoạt động quân sự”, quan chức trên nói với trang tin Axios. Trong khi đó, một quan chức khác xác nhận cuộc họp sắp tới đồng thời cho biết “các tàu có thể di chuyển tự do” vào thời điểm này.

Các quan chức Mỹ, Pakistan, Qatar tại Thuỵ Sĩ. Ảnh: AP

Theo Axios, cuộc gặp dự kiến diễn ra vào 30-6 ban đầu được lên kế hoạch ở Thụy Sĩ để thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran nhưng sự leo thang căng thẳng gần đây đã khiến địa điểm được thay đổi sang Doha và trọng tâm chuyển sang eo biển Hormuz.

Ngoài ra, một thành viên của Văn phòng Bảo tồn và Xuất bản các Tác phẩm của Lãnh tụ Tối cao Iran cho hay Iran không tham gia các cuộc đàm phán kỹ thuật được lên kế hoạch vào 28-6 do các cuộc tấn công gần đây vào nước này và các điều kiện chưa được thực hiện trong biên bản ghi nhớ với Mỹ.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với hãng tin CNN rằng các cuộc đàm phán kỹ thuật liên quan tới bản ghi nhớ với Iran vẫn đang diễn ra đúng tiến độ.

Tehran khẳng định độc quyền quản lý eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 28-6 khẳng định eo biển Hormuz sẽ “hoàn toàn nằm dưới sự giám sát và quản lý của Iran” trong 30 ngày tới.

Phát biểu tại Iraq, ông Araghchi nhấn mạnh không có bất kỳ quốc gia nào khác có vai trò trong việc điều phối hoạt động hàng hải tại Hormuz theo các điều khoản của bản ghi nhớ giữa Tehran và Mỹ.

Những chiếc tàu tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam (Oman) ngày 25-6. Ảnh: Reuters

Ông cảnh báo mọi nỗ lực thiết lập cơ chế riêng biệt hoặc can thiệp từ bên ngoài sẽ làm gia tăng căng thẳng và cản trở quá trình mở cửa trở lại tuyến đường thủy chiến lược này.

Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các gián đoạn an ninh gần đây tại Hormuz là hệ quả trực tiếp từ các hành động quân sự của Mỹ và đồng minh. Tehran cũng kêu gọi các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh điều chỉnh cách tiếp cận, thúc đẩy một cơ chế an ninh khu vực không có sự can thiệp bên ngoài.

Trong khi đó, IRGC cảnh báo tàu thuyền chỉ được phép lưu thông theo các tuyến do Iran công bố, đồng thời yêu cầu phối hợp với lực lượng hải quân nước này qua kênh liên lạc quốc tế. Mọi tuyến hàng hải không được phê chuẩn bị coi là “không thể chấp nhận”.

Dữ liệu vận tải cho thấy một số tàu vẫn di chuyển theo tuyến không được Iran công nhận, làm gia tăng nguy cơ va chạm trên thực địa. Trong bối cảnh đó, Hormuz tiếp tục là điểm nóng chiến lược, nơi mọi diễn biến đều có thể tác động lớn đến thương mại và năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Nga thừa nhận thiếu hụt nhiên liệu do Ukraine tấn công

Tổng thống Vladimir Putin cho biết các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nhất định tại Nga.

Tổng thống Putin cho biết: "Dĩ nhiên những cuộc tấn công này vào các cơ sở hạ tầng của chúng tôi đang gây ra nhiều vấn đề. Hiện tại, chúng tôi đang quan sát thấy một sự thiếu hụt nhất định, nhưng điều đó không ở mức nguy kịch."

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp về việc bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho thị trường nội địa tại Moscow, Nga ngày 28-6-2026. Ảnh: REUTERS

Ông nhấn mạnh nhiệm vụ chính hiện nay là tăng cường năng lực phòng không và đảm bảo nguồn cung cấp nhiên liệu, đặc biệt cho Crimea.

Trước đó, bán đảo Crimea đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp do tình trạng thiếu hụt nhiên liệu và mất điện vì các cuộc tấn công vào chuỗi hậu cần và cơ sở dầu mỏ.

Tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất, Tổng thống Putin cam kết: "Chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua mọi thách thức đang phải đối mặt hiện nay."

Tuyên bố diễn ra ngay sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine làm một người thiệt mạng và gây hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu ở Krasnodar.

Pháp: Máy bay chở vận động viên nhảy dù gặp nạn, 11 người thiệt mạng

Một chiếc máy bay chở các vận động viên nhảy dù đã gặp nạn và rơi ở thị trấn Tomblaine, vùng Đông Bắc nước Pháp, ngày 28-6, khiến toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.

Nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ rơi máy bay ở thị trấn Tomblaine, Pháp ngày 28-6. Ảnh: Reuters

Theo lời ông Yves Séguy, tỉnh trưởng vùng Meurthe-et-Moselle, chiếc máy bay được cho là gặp sự cố kỹ thuật và “rơi gần như thẳng đứng” sau khi cất cánh từ sân bay Nancy-Essey ở ngoại ô thành phố Nancy. Máy bay rơi xuống khu vực dân cư gần sân bay.

Máy bay thuộc một trường dạy nhảy dù và đang tham gia một cuộc thi về nhảy dù. 11 người trên máy bay gồm phi công, 5 sinh viên và 5 giảng viên đều đã thiệt mạng.