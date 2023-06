(GLO)- Sáng 23-6, Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Thường trực Thị ủy An Khê chủ trì hội nghị.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Anh Dũng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy khóa XVII; Bí thư, phó Bí thư phụ trách các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy; đại diện lãnh đạo Chi cục thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro.

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã An Khê lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy đã xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy; chỉ đạo ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và 3 Nghị quyết chuyên đề triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thị xã khóa XVII gắn với phân công cơ quan chủ trì trực tiếp tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả 3 nghị quyết.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phản ánh tình hình dư luận xã hội tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên truyền các cấp; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội.

Chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; thành lập, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường chỉ đạo công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 203 đảng viên, đạt 54,86% so với chỉ tiêu kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025.

Lĩnh vực kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất (tính theo giá so sánh năm 2010) thực hiện đến năm 2022 là 10.209,15 tỷ đồng; tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020-2022 đạt 14,61%. Đến tháng 6 năm 2023, tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành là 10.040,85 tỷ đồng; theo giá so sánh năm 2010 là 6.002,63 tỷ đồng, đạt 52,13% kế hoạch năm 2023. Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2020-2022 là 363,12 tỷ đồng. Vốn đầu tư toàn xã hội đạt 6.830 tỷ đồng. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch về xây dựng, phát triển thị xã An Khê theo hướng trở thành đô thị loại III giai đoạn 2021-2025. Đến nay, thị xã An Khê đã đạt 48/59 tiêu chuẩn theo yêu cầu tiêu chuẩn đô thị loại III (miền núi, Tây nguyên).

Năm 2020 thị xã đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới (NTM). Xây dựng NTM nâng cao tiếp tục được thực hiện tại 5 xã theo bộ tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (theo Quyết định số 711/QĐ-UBND, ngày 16-11-2022 của UBND tỉnh Gia Lai); xây dựng làng NTM tại xã Tú An và Song An theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, nhất là chăm lo, nâng cao đời sống gia đình chính sách, người có công cách mạng, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Ước tính đến cuối năm 2023, tổng số lao động trên địa bàn là 46.490 người (tăng 6,61% so với năm 2020); trong đó số lao động qua đào tạo chiếm 58,54%. Đến cuối tháng 5-2023, tỷ lệ hộ nghèo của thị xã chiếm 1,42%, tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 2,57%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến và tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến xây dựng xã NTM nâng cao, làng NTM, thu ngân sách, phát triển đảng viên, cải cách thủ tục hành chính, thu nhập, hộ nghèo, sắp xếp cán bộ quản lý tại các trường học…

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước nghiêm túc tiếp thu ý kiến trao đổi, đóng góp thẳng thắn, tâm huyết của đồng chí Nguyễn Anh Dũng-Giám đốc Sở Tài chính; ghi nhận các ý kiến của các đại biểu và đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tiếp thu, bổ sung vào nội dung phương hướng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Bí thư Thị ủy An Khê cho rằng, từ nay đến hết nhiệm kỳ, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức lớn. Để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đề ra, Bí thư Thị ủy An Khê yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, ban, ngành cần phát huy thật tốt những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả giải pháp phát triển kinh tế-xã hội theo hướng xây dựng thị xã An Khê trở thành đô thị loại III; phát triển không gian hiện đại, đáp ứng yêu cầu là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh. Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, làng NTM.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt giải pháp khai thác tối đa các nguồn thu, hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách Nhà nước. Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. “Sau hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, các đồng chí sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, quyết tâm và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XVII, góp phần xây dựng thị xã An Khê ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh”-Bí thư Thị ủy An Khê nhấn mạnh.