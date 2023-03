Tin liên quan Gia Lai đạt giải nhì cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo Bác

Quyết chí làm giàu

Khắc ghi lời dạy của Bác, chàng trai người Mông Đào Văn Hầu (làng Mông, xã Ya Hội) đã nỗ lực vượt khó, thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo. Anh Hầu kể: Năm 2015, sau khi tham quan mô hình trồng khoai lang Nhật tại tỉnh Đak Lak, anh đã mạnh dạn mua giống và chuyển 3 sào mía sang trồng khoai lang. Sau 4 tháng xuống giống, ruộng khoai lang cho năng suất cao. Năm sau, anh Hầu tăng gấp 3 diện tích khoai lang và tiếp tục có lãi. Tiền bán nông sản anh dành để mua đất sản xuất. Đến nay, anh Hầu có 2 ha keo, bạch đàn 3 ha mía, 2 sào lúa và gần 2 ha bí đỏ, khoai lang, ớt.

Anh Hầu phấn khởi nói: “Khoai lang trồng 1 vụ/năm, từ tháng 5 đến tháng 9, thời gian còn lại, tôi trồng một số loại rau màu khác để tăng hiệu quả sử dụng đất. Nhờ đó, tổng thu nhập của gia đình đạt gần 500 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí. Mỗi vụ, tôi tạo việc làm cho 5-10 ĐVTN trong làng với mức tiền công 150-200 ngàn đồng/ngày”.

Cũng quyết tâm làm giàu, anh Nguyễn Văn Trường (tổ 2, thị trấn Đak Pơ) đã mạnh dạn trồng hơn 3 sào chanh dây. Tháng 9-2022, anh lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm, phun thuốc, bón phân tự động. Đầu tháng 1-2023, vườn chanh dây cho thu bói hơn 3 tấn quả, anh thu về hơn 40 triệu đồng, lấy lại tiền đầu tư.

“So với một số cây trồng khác, chanh dây cho thu nhập cao gấp 3 lần. Sắp tới, tôi trồng thêm 4 sào chanh dây, đồng thời tập trung chăm sóc, phòng-chống cháy gần 2 ha cây bạch đàn để cuối năm thu hoạch”-anh Trường chia sẻ. Ngoài chanh dây, anh Trường còn có thêm nguồn thu hơn 160 triệu đồng từ 4 ha mía và gần 100 triệu đồng từ đàn bò vỗ béo.

Nhằm giúp ĐVTN có việc làm ổn định từ nghề làm cửa sắt, cuối năm 2021, Đoàn xã Tân An đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) thanh niên làm cửa sắt với 11 thành viên. Theo anh Đỗ Đức Tín-Chủ nhiệm CLB: Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, các thành viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, phát huy kiến thức, nâng cao tay nghề. Nhờ có công việc thường xuyên nên thu nhập của thành viên đạt 20 triệu đồng/người/tháng, cao hơn trước 5 triệu đồng.

Nhằm tiếp tục đồng hành cùng thanh niên lập thân, khởi nghiệp, năm 2022, Huyện Đoàn phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho 963 hộ thanh niên vay 39,07 tỷ đồng, tăng 4,6 tỷ đồng so với năm 2021. Nguồn vốn này hỗ trợ tích cực cho CLB thanh niên chăn nuôi gà xã Phú An; CLB Thanh niên với rau xanh xã Cư An và CLB Thanh niên trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi xã An Thành, đa dạng mô hình kinh tế tập thể gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác

Huyện Đoàn Đak Pơ hiện có 16 tổ chức cơ sở Đoàn với hơn 3.000 đoàn viên. Để việc phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa rộng khắp, hàng năm, Huyện Đoàn tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua.

Trong năm 2022, Huyện Đoàn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; tổ chức tuyên dương và trao giấy khen cho 14 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2017-2021.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn vận động đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

Qua đó, lan tỏa sâu rộng tinh thần học tập và làm theo lời Bác trong cán bộ, đoàn viên, thanh-thiếu niên, thể hiện qua từng việc làm cụ thể trong công tác, đời sống; đặc biệt là trong sản xuất, phát triển kinh tế, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, cá nhân điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi.

Trao đổi với P.V, anh Trần Vi Tình-Bí thư Huyện Đoàn-cho biết: Thời gian tới, Huyện Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Đak Pơ học tập và làm theo lời Bác”.

Cùng với đó, triển khai các hoạt động phong trào, chương trình, hoạt động truyền cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên nâng cao tinh thần học tập sáng tạo; phát huy vai trò tích cực tham gia chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế của ĐVTN.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm.