Thành lập Tổ công tác rà soát, đề xuất giải pháp phát huy hiệu quả hồ chứa Ia Mơr

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2666/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác rà soát, đề xuất các giải pháp phát huy hiệu quả công trình hồ chứa nước Ia Mơr (xã Ia Mơ), hoàn thiện vùng tưới và phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn trên địa bàn xã.

Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm Tổ trưởng. Thành viên Tổ công tác gồm đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan; Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 7, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, UBND xã Ia Mơ.

Một góc hồ chứa nước Ia Mơr (xã Ia Mơ). Ảnh: Hà Duy

Tổ công tác có nhiệm vụ khảo sát, rà soát tổng thể hiện trạng hồ chứa, hệ thống kênh và vùng tưới; đánh giá khả năng khai thác hiệu quả nguồn nước gắn với phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp tuần hoàn.

Đồng thời, rà soát hiện trạng sử dụng đất, đất rừng, khu dân cư, đất quốc phòng - an ninh và khu vực biên giới để đề xuất phương án bố trí vùng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Bên cạnh đó, Tổ công tác sẽ nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến, vùng tưới và phương án đầu tư các dự án thủy lợi liên quan; đề xuất giải pháp khai thác tối đa dung tích hồ chứa nước Ia Mơr; xem xét định hướng nâng cấp công trình trong dài hạn trên cơ sở bảo đảm an toàn, hiệu quả đầu tư và bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Tổ công tác sẽ xây dựng báo cáo tổng thể về quy hoạch, phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các nội dung liên quan đến quy hoạch, đầu tư, đất đai, thu hút doanh nghiệp và cơ chế triển khai các dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực của Tổ công tác, chịu trách nhiệm tham mưu, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ; Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.