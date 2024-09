Dự đại hội có Đại tá Phan Lang-nguyên Phó Giám đốc Công an Tỉnh, Chủ tịch Hội cựu Công an nhân dân tỉnh. Tham dự còn có lãnh đạo UBND thị xã Ayun Pa; lãnh đạo Công an các huyện: Ia Pa, Phú Thiện, thị xã Ayun Pa.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, hướng dẫn của Công an tỉnh về việc thành lập Hội cựu Công an nhân dân huyện, thị, thành phố, Ban vận động thành lập Hội đã vận động được hơn 60 cán bộ Công an hưu trí, chuyển ngành, xuất ngũ và nguyên Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn thị xã Ayun Pa, các huyện: Ia Pa, Phú Thiện đăng ký tham gia Hội Cựu Công an nhân dân thị xã Ayun Pa. Ngày 5-9-2024, UBND thị xã Ayun Pa đã có Quyết định số 424/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Cựu Công an nhân dân thị xã Ayun Pa.

Hội Cựu Công an nhân dân thị xã thành lập với mục đích hướng tới các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhất là hoạt động tình nghĩa, chăm lo, giúp đỡ hội viên nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của hội theo quy định của pháp luật; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và ổn định phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại đại hội, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất, các thành viên đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội. Đại tá Yên Văn Hảo-nguyên Trưởng phòng PX05 Công an tỉnh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2024-2029. Thượng tá Nguyễn Hồng Tuấn-nguyên Phó trưởng Công an huyện Krông Pa làm Phó Chủ tịch Hội.