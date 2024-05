(GLO)-Chiều 17-5, tại Hội trường Công an tỉnh Gia Lai đã diễn ra Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029.

Dự Đại hội, về phía đại biểu khách mời có các đồng chí Trương Hải Long-phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh; Ksor Phước-nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà-Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an; Thiếu tướng Trương Giang Long-Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân.

Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân (CAND) tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029 có sự tham dự của 209 đại biểu, trong đó có 111 đại biểu là cán bộ Công an hưu trí đại diện cho hơn 500 hội viên Hội Cựu CAND tỉnh Gia Lai. Thực hiện chủ trương của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai thành lập Hội Cựu CAND, Giám đốc Công an tỉnh có Kế hoạch số 4409/KH-CAT-PX01 ngày 15-9-2023 về việc triển khai tổ chức thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Gia Lai và ký quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội đối với 18 đồng chí là cán bộ Công an nghỉ hưu. Ban vận động thành lập Hội do đồng chí Đại tá Phan Lang – nguyên Phó Giám đốc CA tỉnh làm Trưởng ban đã tổ chức vận động 489 công dân là cựu CAND đăng ký tham gia Hội. Đồng thời, căn cứ Điều lệ Hội, Ban vận động đã hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Nội vụ tỉnh thẩm định, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập Hội theo thẩm quyền.

Tại Đại hội đã công bố Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 24-4-2024 của UBND tỉnh Gia Lai về việc cho phép thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Gia Lai. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là mốc son đánh dấu sự thành lập Hội đáp ứng nguyện vọng của các thế hệ cựu CAND. Thông qua tổ chức Hội để tập hợp, đoàn kết hội viên chăm lo giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự-an toàn xã hội và ổn định phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Thông qua chương trình Đại hội, các đại biểu đã nhất trí bầu ra Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm 19 đồng chí. Ban Chấp hành đã tiến hành họp lần thứ nhất để bầu ra Ban Thường vụ bao gồm 7 đồng chí, Ban Kiểm tra bao gồm 3 đồng chí. Đại tá Phan Lang-nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh. Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn dành sự quan tâm, đánh giá cao sự đóng góp của các thế hệ cán bộ CAND qua nhiều thời kỳ. Đại hội thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Gia Lai là dấu mốc quan trọng, sự ra đời của Hội đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đông đảo cán bộ hưu trí CAND. Đồng thời, đề nghị Hội sớm kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng phương hướng hoạt động, triển khai nhiệm vụ của Hội có hiệu quả. Phát huy tích cực vai trò của Hội, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.