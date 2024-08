Tham gia tại điểm cầu Gia Lai, có đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, Hội Nông dân.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công thương đã báo cáo cập nhật thông tin về các biện pháp an toàn thực phẩm, kiểm dịch động vật, thực vật và các quy định của thị trường EU, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand đối với sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam; quản lý chất lượng thủy sản xuất khẩu vào thị trường EU, RCEP và những vấn đề cần lưu ý; xuất khẩu nông sản sang thị trường EU, RCEP để tận dụng ưu đãi; giới thiệu công nghệ sơ chế, bảo quản một số sản phẩm nông sản đáp ứng yêu cầu thị trường; giải pháp đáp ứng quy định an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động thực vật...

Hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp thông tin kịp thời tới các cơ quan quản lý và doanh nghiệp Việt Nam về những điểm mới liên quan đến SPS khi xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào thị trường các nước thành viên trong Hiệp định EVFTA, RCEP. Đồng thời, đưa ra các cảnh báo, từ đó hướng dẫn, hỗ trợ nâng cao chất lượng hàng nông sản thực phẩm của Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn khi xuất khẩu vào các thị trường này.