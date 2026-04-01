Sôi nổi hội thi “Tài năng binh nhì” tại Tiểu đoàn 50

Tại hội thi, 4 đội đến từ các đại đội thuộc Tiểu đoàn 50 cùng tranh tài qua 3 phần thi gồm: “Khúc hát tự hào”, “Vũ điệu sinh hoạt tập thể” và “Tài năng chiến sĩ”.

Với sự chuẩn bị công phu, các đội đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động.

Một trong những tiết mục tranh tài tại hội thi. Ảnh: Hồ Hồng

Ở phần thi “Khúc hát tự hào”, các đội đã thể hiện những ca khúc cách mạng hào hùng, lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Phần thi “Vũ điệu sinh hoạt tập thể” diễn ra sôi động, thể hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật trong quân đội.

Đặc biệt, phần thi “Tài năng chiến sĩ” ghi dấu ấn với nhiều tiết mục sáng tạo như hát, múa, diễn kịch ngắn, võ thuật… thể hiện sự đa năng, linh hoạt của chiến sĩ trẻ.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Đại đội 3, giải nhì cho Đại đội 4, giải ba cho Đại đội 2 và Đại đội 1 cùng 4 giải phụ cho các đội có phần thể hiện ấn tượng.

Các đội đạt giải cao tại hội thi lần này. Ảnh: Hồ Hồng

Dịp này, đại diện tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh đã trao 10 suất quà cho các chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên, khích lệ tinh thần để các chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.