Sôi nổi hội thi “Tài năng binh nhì” tại Tiểu đoàn 50

(GLO)- Tối 31-3, Liên chi đoàn Tiểu đoàn 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi “Tài năng binh nhì”.

Tại hội thi, 4 đội đến từ các đại đội thuộc Tiểu đoàn 50 cùng tranh tài qua 3 phần thi gồm: “Khúc hát tự hào”, “Vũ điệu sinh hoạt tập thể” và “Tài năng chiến sĩ”.

Với sự chuẩn bị công phu, các đội đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động.

mot-trong-nhung-tiet-muc-tranh-tai-tai-hoi-thi-anh-ho-hong.jpg
Một trong những tiết mục tranh tài tại hội thi. Ảnh: Hồ Hồng

Ở phần thi “Khúc hát tự hào”, các đội đã thể hiện những ca khúc cách mạng hào hùng, lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Phần thi “Vũ điệu sinh hoạt tập thể” diễn ra sôi động, thể hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật trong quân đội.

Đặc biệt, phần thi “Tài năng chiến sĩ” ghi dấu ấn với nhiều tiết mục sáng tạo như hát, múa, diễn kịch ngắn, võ thuật… thể hiện sự đa năng, linh hoạt của chiến sĩ trẻ.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Đại đội 3, giải nhì cho Đại đội 4, giải ba cho Đại đội 2 và Đại đội 1 cùng 4 giải phụ cho các đội có phần thể hiện ấn tượng.

4091780448621056552.jpg
Các đội đạt giải cao tại hội thi lần này. Ảnh: Hồ Hồng

Dịp này, đại diện tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh đã trao 10 suất quà cho các chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên, khích lệ tinh thần để các chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những hạt nhân lan tỏa phong trào thi đua

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 20-3 vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh. Đây là những cá nhân tiêu biểu về tinh thần nỗ lực, sáng tạo và cống hiến, góp phần lan tỏa các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị.

Xung kích giữ vững biên cương

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích trên tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biên giới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tuần tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham gia công tác dân vận.

Tận tâm dìu dắt tân binh

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Bước vào mùa huấn luyện tân binh năm 2026, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tiếp tục chú trọng chăm lo cho tân binh từng chi tiết, từ sinh hoạt đến thao trường huấn luyện.

Đồng hành cùng chiến sĩ mới

Chính trị

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ, từ bỡ ngỡ ban đầu, các chiến sĩ mới đã dần làm quen với môi trường kỷ luật của quân đội. Sự quan tâm, động viên kịp thời của cán bộ, chỉ huy trở thành điểm tựa giúp các tân binh ổn định tư tưởng, vững tâm rèn luyện.

Trại giam Gia Trung làm Cụm trưởng Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 năm 2026

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 7-3, tại Trại giam Gia Trung, Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 đã tổ chức hội nghị ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Cục C10, Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 45 cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

null