Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn trong 2,5 ngày theo 4 nhóm lĩnh vực

(GLO)- Sáng 1-11, tại tỉnh Preah Vihear (Vương Quốc Campuchia), đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng b an Chuyên trách tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi h ội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear để thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt l iệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia mùa khô 2023–2024.

Trao đổi sau chuyến làm việc tại Hoa Kỳ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết phía Hoa Kỳ ghi nhận những thành tựu của Việt Nam trong đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua.

(GLO)- Để góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) huy động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

(GLO)- Chiều 27-10, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị chuyên đề bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.