Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên Chính phủ

(GLO)- Trong phiên họp sáng 8-4, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, sau khi nghe trình bày dự thảo nghị quyết, thảo luận, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thành viên Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng Chính phủ: Phan Văn Giang, Phạm Gia Túc, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu.

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn 14 Bộ trưởng và 3 Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ (gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ) nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể là: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Bộ Dân tộc - Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn; Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn.