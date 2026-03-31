Quân đoàn 34 đột phá huấn luyện, nâng cao sức mạnh chiến đấu

(GLO)- Để nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh chiến đấu, Quân đoàn 34 đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đổi mới toàn diện từ khâu chuẩn bị đến tổ chức thực hành, bám sát yêu cầu nhiệm vụ và thực tế chiến đấu.

Phát huy sáng kiến trong huấn luyện

Tại Sư đoàn 10, cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh trong các đơn vị trực thuộc, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện. Trong lễ ra quân huấn luyện năm 2026 của Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10), nhiều mô hình, sáng kiến được trưng bày, trong đó có sáng kiến “Biển sửa bắn ban đêm”.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: P.N

Thượng úy Phạm Thanh Tú - Trung đội trưởng Trung đội 8, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 28 - cho biết: Huấn luyện bắn súng ban đêm là nội dung khó, nhất là khâu kiểm tra, chỉnh sửa đường ngắm cho chiến sĩ. Trước đây, do cách làm chưa thống nhất nên hiệu quả chưa cao. Từ thực tế đó, anh đã nghiên cứu cho ra đời sáng kiến nhằm thống nhất phương pháp, nâng cao độ chính xác và hiệu quả huấn luyện.

Năm 2026, riêng Trung đoàn 28 có 60 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; trong đó, 19 sáng kiến được Sư đoàn công nhận, đưa vào ứng dụng. Toàn Sư đoàn có 99 sáng kiến được các cấp công nhận, góp phần chuẩn hóa, nâng cao chất lượng huấn luyện.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác huấn luyện được Sư đoàn 10 chú trọng. Trung tá Đặng Ngọc Lâm - Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn - cho biết: Các đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế giáo án, xây dựng kế hoạch, điều hành huấn luyện, tổ chức diễn tập và quản lý vũ khí trang bị, bộ đội. Chuyển đổi số góp phần đổi mới tư duy, phương pháp tổ chức huấn luyện, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Tại Sư đoàn 320, hơn 1,2 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công được đầu tư để củng cố thao trường, làm mới trên 80% hệ thống bia bảng, học cụ phục vụ huấn luyện. Bên cạnh đó, Sư đoàn quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ mới được bổ nhiệm. Đây được coi là khâu then chốt bởi năng lực cán bộ trực tiếp quyết định chất lượng huấn luyện ở cơ sở.

Tương tự, các đơn vị như Sư đoàn 9, Sư đoàn 31, Lữ đoàn Pháo binh 40, Lữ đoàn Pháo phòng không 234, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273, Lữ đoàn Công binh 7… cũng đầu tư nguồn lực, tổ chức hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện ở tất cả các cấp. Qua đó, kịp thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện các mặt trước khi bước vào huấn luyện chính thức.

Huấn luyện sát thực tế, nâng cao sức chiến đấu

Năm 2026, Quân đoàn 34 xác định “đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng” là 1 trong 3 khâu đột phá trọng tâm. Trung tướng Đào Tuấn Anh - Tư lệnh Quân đoàn 34, nhấn mạnh: Yêu cầu xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đòi hỏi huấn luyện phải đổi mới, đi vào chiều sâu. Theo đó, các đơn vị chú trọng huấn luyện cơ bản, vững chắc từ từng người đến phân đội; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện theo tình huống, huấn luyện cơ động, bảo đảm sát thực tế chiến đấu. Đồng thời, gắn huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh cho bộ đội.

Trung đoàn Pháo binh 4 (Sư đoàn 10) huấn luyện đội ngũ chiến thuật pháo binh. Ảnh: P.N

Thực hiện chỉ đạo của Quân đoàn, các đơn vị tổ chức huấn luyện toàn diện, chú trọng rèn luyện năng lực thực hành, trình độ tổ chức, chỉ huy và tác phong công tác của cán bộ. Nhiều nội dung được triển khai trong điều kiện khó, sát thực tế như hành quân dài ngày, mang vác nặng, huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đặc biệt, các cuộc diễn tập được tổ chức theo hướng không chuẩn bị trước phương án, địa bàn, buộc cán bộ, chiến sĩ chủ động xử trí tình huống, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Sư đoàn 10 được giao xây dựng điểm về huấn luyện đội ngũ chiến thuật bộ binh và chiến thuật chuyên ngành cho toàn quân trong năm 2026. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kết quả huấn luyện phải đạt tính chuẩn mực cao. Sau hơn 2 tuần huấn luyện, tinh thần đổi mới lan tỏa rõ nét trên thao trường. Các nội dung từ điều lệnh, kỹ thuật đến chiến thuật được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm đúng, đủ chương trình, thời gian.

Dưới cái nắng Tây Nguyên, cán bộ, chiến sĩ kiên trì bám thao trường, nỗ lực nâng cao chất lượng huấn luyện từng ngày. Đại úy Lê Văn Điển - Đại đội trưởng Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10 - cho biết: Đơn vị quyết tâm giữ vững danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, thực hiện nghiêm phương châm “3 thực chất”, “3 cùng” nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện.