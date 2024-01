Pleiku: Triệt phá 142 vụ tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy

Năm 2023, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP. Pleiku và Nghị quyết, chương trình công tác năm 2023, Công an TP. Pleiku đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm tình hình, thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng quân sự, các ban ngành, đoàn thể, chính quyền cùng tham gia đấu tranh phòng-chống tội phạm, bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa phương.

Theo đó, Công an thành phố đã phát động 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kịp thời xử lý 143 vụ phạm pháp hình sự với tỷ lệ điều tra khám phá trọng án đạt 100%; triệt phá 22 nhóm với 106 đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi, đánh bạc, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích; 142 vụ với 237 đối tượng tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép ma túy.

Thực hiện chủ đề năm “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, Công an thành phố triển khai kế hoạch cao điểm xử lý vi phạm giao thông theo chuyên đề. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử phạt 7.244 trường hợp vi phạm. Tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 Dự án về Dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân theo Đề án 06 của Chính phủ. Đến nay, Công an thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước công dân và kích hoạt 154.444 tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Hội nghị đã tập trung thảo luận nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an thời gian qua và thống nhất đề ra giải pháp, hành động cụ thể, hướng tới xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Công an thành phố cũng phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2024 với các chỉ tiêu: Lực lượng công an các cấp tiếp tục chủ động bám sát những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; tăng cường công tác đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng và tham mưu giải quyết, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh tại cơ sở; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với cải cách thủ tục hành chính; xây dựng thế trận an ninh vững chắc qua hoạt động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đặc biệt quan tâm và thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm về trấn áp tội phạm, trước mắt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới.

Dịp này, 2 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc giai đoạn 2021-2022” được trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh công nhận 7 đơn vị Công an xã, phường, Đội nghiệp vụ Công an TP. Pleiku đạt “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân năm 2023”; 25 tập thể đạt danh hiệu thi đua “Đơn vị Quyết thắng”, “Đơn vị Tiên Tiến”; 33 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.