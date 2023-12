(GLO)-Sáng 15-12, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân thực hiện Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tham dự lễ ra quân có các đồng chí: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND; Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo nhận định của Công an tỉnh Gia Lai, vào thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, hoạt động của các loại tội phạm sẽ gia tăng, nhất là tội phạm trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và đánh bạc... Bên cạnh đó, mật độ phương tiện, lưu lượng người tham gia giao thông tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông; việc đảm bảo an toàn phòng cháy tại các khu dân cư, cơ sở kinh doanh cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm các cấp đồng loạt ra quân thực hiện Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Thời gian thực hiện Cao điểm là từ ngày 15-12-2023 đến ngày 29-2-2024.

Phát biểu tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh: Theo đánh giá của Tỉnh ủy, đến giữa nhiệm kỳ 2021-2025, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và hoàn thành chỉ tiêu công tác đặt ra trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm lần này, tôi đề nghị: Công an tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế trong thời gian thực hiện đợt cao điểm để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, giám sát các ngành, các cấp thực hiện hiệu quả đợt cao điểm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, mỗi cán bộ, chiến sỹ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung phòng ngừa, phát hiện, xử lý các loại tội phạm, vi phạm pháp luật thường xảy ra vào dịp lễ, Tết. Đối với các sở, ban, ngành, nhất là các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ. UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và Ban an toàn giao thông cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cũng như tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động và quần chúng Nhân dân.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng của Công an tỉnh đã tổ chức diễu hành tuyên truyền về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại các tuyến đường trung tâm của TP.Pleiku.