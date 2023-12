Công an Gia Lai quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm

(GLO)- Từ ngày 15-12, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024.

Chỉ trong 5 ngày đầu ra quân, lực lượng Công an đã điều tra làm rõ 22 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triệt phá 10 vụ, tạm giữ 12 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Điển hình là khoảng 13 giờ 40 phút ngày 18-12, tại phường Ia Kring, lực lượng Công an TP. Pleiku bắt quả tang đối tượng Đỗ Quốc Huy (SN 2007, trú tại tổ 2, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đang cất giấu 7 gói nhỏ chứa chất rắn màu trắng (đối tượng khai là ma túy dạng khay mua từ một đối tượng không quen biết để bán kiếm lời).

Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 15-12, tại một phòng trọ thuộc tổ 4 (phường Ia Kring), các trinh sát Công an TP. Pleiku phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Viết Hoàng (SN 1997, trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đak Lak) có hành vi cất giấu 11 bì ni lông bên trong chứa chất rắn màu trắng và 32 viên nén màu vàng (tổng trọng lượng hơn 50 gram). Đối tượng Hoàng khai đó là ma túy dạng khay và thuốc lắc mua về để bán kiếm lời.

Với tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, trong những ngày đầu đợt cao điểm, Công an huyện Chư Pưh đã nhanh chóng điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, chiều 17-12, anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1974, trú tại thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà rẫy lấy trộm 5 bao cà phê tươi với tổng trọng lượng 220 kg (trị giá khoảng 3,5 triệu đồng).

Nhận tin báo, Công an xã Ia Le phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Chư Pưh nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Đến 12 giờ ngày 18-12, Công an huyện đã bắt giữ Kpuih Phước Thành (SN 2005), Kpuih Đốch (SN 2006) và Kpă Thul (SN 2004, cùng trú tại xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) khi các đối tượng đang vận chuyển số cà phê trên đi tiêu thụ.

Hay như ngày 18-12, Công an huyện Đức Cơ đã tạm giữ 3 đối tượng gồm: Ksor T. (SN 2008), Ksor V. (SN 2009) và Ksor Sơn (SN 2004, cùng trú tại xã Ia Chía, huyện Ia Grai) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra của Công an huyện, khoảng 20 giờ cùng ngày, khi cạo mủ cao su, chị Nguyễn Thị Mỹ-công nhân Công ty 72 (Binh đoàn 15) dựng xe máy trong lô cao su. Lợi dụng sơ hở của chị, 3 đối tượng trên đã lấy trộm chiếc xe máy.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngày 17-12, Công an huyện Chư Sê đã bắt quả tang đối tượng Võ Trung Tuyến (SN 1976, trú tại xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 10 hộp pháo hoa nổ (loại 49 viên).

Tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an thu giữ thêm 4 hộp pháo. Tổng trọng lượng pháo mà cơ quan Công an thu giữ của Tuyến là hơn 21 kg. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên từ huyện Đức Cơ rồi vận chuyển về bán kiếm lời.

Trung tá Nguyễn Đắc Trung-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Chư Sê) cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, Đội Cảnh sát Hình sự đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác. Trong đó, đơn vị đã chủ động phối hợp với Công an cấp xã và các đội nghiệp vụ Công an huyện ngày đêm bám địa bàn, quản lý chặt đối tượng, đặc biệt là kiểm soát không để các đối tượng từ các địa phương khác đến thực hiện hành vi phạm tội”.

Cũng trong đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung vào thời gian cao điểm, ban đêm.

Qua đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính 920 trường hợp, tạm giữ 6 xe ô tô, 135 xe máy và hơn 290 giấy tờ các loại. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh cũng đã phối hợp gọi hỏi răn đe và yêu cầu hàng trăm trường hợp thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ ký cam kết chấp hành pháp luật; đa dạng hình thức tuyên truyền trên loa phóng thanh tại các chợ, khu dân cư; phối hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các thôn, làng; kết hợp công tác tuần tra, xử lý vi phạm với tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho người điều khiển phương tiện.