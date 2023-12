Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

Công an tỉnh Đắk Lắk phát lệnh truy nã sáu bị can liên quan vụ khủng bố tấn công trụ sở các xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh.