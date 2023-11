Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh giữa Pleiku và Ia Grai

(GLO)- Công an các phường: Diên Hồng, Yên Đổ, Thống Nhất (TP. Pleiku) và Công an xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) vừa ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) vùng giáp ranh.

Nhằm chủ động trong mọi tình huống, kịp thời và xử lý có hiệu quả các vấn đề phát sinh về đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phát huy vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần tố giác tội phạm của cán bộ và Nhân dân; phấn đấu kiềm chế, ngăn chặn hoạt động của các tội phạm nổi lên trên các địa bàn, đẩy lùi tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật tại khu vực giáp ranh, các đơn vị đã xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ, từ trao đổi thông tin thường xuyên, quản lý các đối tượng trong nhóm nguy cơ cao, đến sự đoàn kết, thống nhất và hỗ trợ khi giải quyết các vụ việc xảy ra. Trong đó, lực lượng Công an các địa phương là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh chính trị và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn các vùng giáp ranh.

Bên cạnh sự phối hợp giữa các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể cũng tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự vùng giáp ranh thông qua các chương trình phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sau khi thống nhất các nội dung trong dự thảo quy chế phối hợp, các thành viên tham dự hội nghị đã thực hiện ký kết quy chế phối thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh.