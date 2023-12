Lực lượng Công an và Quân đội phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Chiều 30-11, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá tình hình công tác phối hợp với các đơn vị Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng trong đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, trưởng Công an 17 huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian qua, Công an tỉnh cùng lực lượng Quân đội, nhất là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Binh đoàn 15 đã làm tốt công tác tham mưu các cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tổ chức phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhất là FULRO lưu vong, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, đột xuất, bất ngờ.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an và Quân đội đã phối hợp bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới, phòng-chống địch xâm nhập, phòng-chống người dân tộc thiểu số vượt biên; phối hợp tham mưu giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, xung đột liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT; tổ chức phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, không để hình thành băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đơn vị Quân đội tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, quản lý xuất-nhập cảnh trên tuyến biên giới; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong quá trình thực thi nhiệm vụ nếu phát hiện các vấn đề phức tạp về ANTT thì sớm trao đổi Công an tỉnh để phối hợp kiểm tra, xác minh; chủ động thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.