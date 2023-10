Công an Gia Lai: Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm

(GLO)- Ngày 27-10, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành giao ban công tác Công an tháng 10-2023. Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng các đơn vị, Công an địa phương.

Trong tháng 10-2023, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, không để xảy ra phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”, các vụ việc đột xuất, bất ngờ. Về trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an toàn tỉnh tập trung điều tra làm rõ 100% vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; triệt phá đường dây mua bán vũ khí với quy mô lớn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đạt 93% kế hoạch, vượt chỉ tiêu được giao...

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Rah Lan Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an toàn tỉnh đã đạt được trong tháng. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, Công an địa phương tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác đã đề ra từ đầu năm; chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn, nhất là trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai.

Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội và nghiệp vụ, nắm tình hình trên không gian mạng, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, quản lý chặt chẽ đối tượng, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, nhất là tội phạm ma túy ngay từ cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, không để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội, đặc biệt vào dịp cuối năm.