Pleiku thu ngân sách 6 tháng đạt gần 541 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND TP. Pleiku đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội. Kết quả, thu ngân sách nhà nước ước thực hiện đạt 540,909 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, chỉ số giá tiêu dùng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản; thu hút, kêu gọi đầu tư được quan tâm chỉ đạo. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững.

Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tiếp tục tham mưu UBND thành phố triển khai có hiệu quả 3 nghị quyết, 1 chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku và 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, dự toán thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 theo kế hoạch. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, giải ngân vốn theo kế hoạch; thực hiện kế hoạch khuyến nông, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; tăng cường công tác phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường triển khai các nhiệm vụ phát triển du lịch thành phố năm 2023; kiểm tra, khắc phục tình trạng “nút thắt cổ chai” tại một số tuyến đường trên địa bàn; xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị; đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông nông thôn, giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới tại các xã…

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn không để FULRO, “Tin lành Đê ga” tái phục hồi; tăng cường công tác phòng- chống người dân tộc thiểu số trốn ra nước ngoài; tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm “tín dụng đen”, cố ý gây thương tích, cướp giật, trộm cắp tài sản; triệt phá các đường dây ma túy, các điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả; xử lý các loại tệ nạn xã hội và các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội.