Phú Thiện thu ngân sách đạt gần 53%

(GLO)- Sáng 16-6, UBND huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) sơ kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng, một số chỉ tiêu được duy trì và đạt khá so với kế hoạch. Toàn huyện đã gieo trồng được trên 20.000 ha cây trồng các loại, đạt 67,7% kế hoạch năm; tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 đạt 51,65% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước ước đạt 21,2 tỷ đồng, đạt 52,99% dự toán HĐND huyện giao; duy trì tỷ lệ thôn có điện lưới quốc gia đạt 100%; tỷ lệ hộ dùng điện 99%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 80%.

Huyện đón nhận quyết định của UBND tỉnh công nhận sản phẩm đạt 3-4 sao đối với 7 sản phẩm năm 2022. Lĩnh vực văn hóa-xã hội hoạt động sôi nổi, chất lượng; giáo dục và đào tạo có chuyển biến vượt bậc, đạt được nhiều thành tích nổi bật; Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được được chú trọng, đời sống người dân ổn định và được cải thiện. Công tác quốc phòng-quân sự địa phương được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Thực hiện tốt công tác giao quân, tỷ lệ giao quân đạt 100%.

Bên cạnh những kết quả đạt được huyện vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Công tác xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn, nhất là thiếu nguồn vốn để bố trí cho các đơn vị, địa phương, việc triển khai thực hiện Đề án 4 làng Đồn xã Chư A Thai giai đoạn 2, năm 2023 còn chậm. Một số công trình còn vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai còn vướng mắc công tác các quy định, ảnh hưởng tiến độ, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó đề ra các giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt hơn trong 6 tháng cuối năm 2023.