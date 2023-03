(GLO)- “Thủ phủ” khoai lang Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) chính thức bước vào vụ thu hoạch. Mặc dù giá khoai lang tăng cao hơn so với vụ trước song năng suất lại giảm sâu khiến lợi nhuận của nông dân giảm đáng kể.

(GLO) - Ngày 28-2, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 0,45% so với tháng 1 và tăng so 0,97% tháng 12-2022. Bên cạnh đó, CPI trong tháng đã tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước.