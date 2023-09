Tham dự hội nghị còn có đồng chí đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn với sự tham dự của hơn 3.500 đại biểu.

Báo cáo tại hội nghị do lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày nêu rõ: Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đồng bộ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 9 hội nghị; ban hành 29 chương trình, kế hoạch, quyết định, quy định, công văn; 12 báo cáo về công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Ban Chỉ đạo đã tổ chức 3 phiên họp, 5 cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; ban hành 13 văn bản để triển khai hoạt động. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; tiến hành tự đánh giá công tác phòng-chống tham nhũng của tỉnh năm 2022; triển khai thực hiện các nội dung kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường thanh-kiểm tra, phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn tỉnh; quyết định thành lập Đoàn kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty AIC thực hiện; thành lập Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân tại huyện Đức Cơ.

Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thanh kiểm tra, giám sát. Đến nay, đã phát hiện, chuyển hồ sơ 9 vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp để xác minh, xử lý. Chỉ đạo tập trung rà soát các vụ việc sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm; qua đó, đã phát hiện, khởi tố 2 vụ án/6 bị can về tội “nhận hối lộ” và “đưa hối lộ". Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định và định giá tài sản liên quan đến các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Ủy ban kiểm tra cấp ủy và thanh tra nhà nước cấp tỉnh, huyện ban hành, triển khai kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023; tiến hành tiếp nhận và lưu trữ các bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 và kê khai tài sản, thu nhập bổ sung. Thanh tra tỉnh kết luận việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 đối với 44 người đang công tác tại 9 đơn vị; năm 2023 là 14 người đang công tác tại 3 đơn vị. Ủy ban Kiểm tra các cấp quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với 243 đảng viên, trong đó đã kết luận xác minh tài sản thu nhập đối với 210 đảng viên. Qua xác minh, đã yêu cầu các đảng viên có hạn chế, thiếu sót khắc phục trong thời gian tới.

Ngành Thanh tra triển khai 103 cuộc thanh tra hành chính tại 265 đơn vị; đã kết thúc và kết luận 74 cuộc tại 193 đơn vị. Qua đó, phát hiện sai phạm về tài chính tại 82 đơn vị với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 17,2 tỷ đồng, đã thu hồi 14,1 tỷ đồng, đạt 82,07%. Qua thanh tra đã chuyển hồ sơ 4 vụ việc sai phạm sang cơ quan điều tra; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 101 tập thể và 314 cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp thụ lý, điều tra 22 vụ/40 bị can về tội phạm tham nhũng, tiêu cực. Đến nay đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 7 vụ/17 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý mới 7 vụ/17 bị can; truy tố 5 vụ/8 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý và đã xét xử 8 vụ/17 bị can.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phát biểu đề ra một số giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cho rằng, thời gian qua, công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm với phương châm kết hợp giữa phòng ngừa và xử lý nên được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ. Công tác giáo dục phổ biến pháp luật về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực đã thực hiện có hiệu quả. Các cơ quan thanh tra, kiểm tra đã tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm; cơ quan quan tư pháp đã phối hợp nhịp nhàng, có hiệu quả nên công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả. Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các vụ việc liên quan đến tham nhũng tiêu cực; theo dõi, đôn đốc các cơ quan thực hiện nghiêm công tác này.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng: Cấp ủy các cấp tiếp tục phổ biến, tuyên truyền các quy định về phòng-chống tham nhũng; tập trung xây dựng văn hóa liêm chính, “cán bộ, đảng viên nói không với tham nhũng, tiêu cực". Tập trung xây dựng các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch, trong từng cơ quan, đơn vị để tránh việc khiếu nại, tố cáo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Chúng ta phải xác định phòng là chính, lấy xử lý để răn đe, không cả nể, không có vùng cấm trong công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; quan tâm đến công tác thu hồi tài sản do tham nhũng tiêu cực. Công tác giám định thiệt hại về tài sản do tham nhũng phải được triển khai nhanh, chính xác nhằm tạo điều kiện cho việc xử lý các vụ án vụ việc. Cấp ủy cấp huyện tập trung kiện toàn, bổ sung, sắp xếp tổ giúp việc trong lĩnh vực phòng-chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp để công tác này đạt hiệu quả cao”.