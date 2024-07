(GLO)- Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2024), sáng 22-7, đoàn công tác do đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn thị xã An Khê.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo UBND thị xã An Khê.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 5 gia đình, gồm: gia đình bà Phạm Thị Thú (tổ 4, phường An Bình); Đoàn Thị Phương (phường Tây Sơn); Nguyễn Thị Hoa (tổ 4, phường Ngô Mây); Nguyễn Thị Hồng (tổ 6, phường An Phú) và ông Nguyễn Bá Hoan (thôn Cửu Đạo, xã Tú An). Mỗi suất quà trị giá 3,5 triệu đồng, gồm phần quà 500 ngàn đồng và 3 triệu đồng tiền mặt.

Tại những gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đại diện các gia đình đã xúc động và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương đã quan tâm chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu nhân dịp 27-7 hàng năm.