Philippines bắt hàng trăm nghi phạm lừa đảo qua mạng

Sáng 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra và truy bắt ba đối tượng liên quan đến vụ giết người xảy ra tại phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc vào đêm 28 Tết.