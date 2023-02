(GLO)- Ngày 21-2, Hội Nông dân phường An Bình, thị xã An Khê Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2028.

5 năm qua, Hội Nông dân phường An Bình đã đổi mới nội dung hoạt động, thu hút, tập hợp đông đảo hội viên, nông dân tham gia sinh hoạt. Toàn Hội hiện có hơn 590 hội viên, chiếm 74,7% hộ nông nghiệp, tăng 7,6% so với nhiệm kỳ trước. Trong đó có 375 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 15 hộ so với 5 năm trước. Hội góp phần xây dựng Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp An Bình ngày càng lớn mạnh với 114 thành viên là hội viên nông dân; thực hiện mô hình trồng rau thủy canh trên diện 200 m2, trồng rau trong nhà màng theo hướng VietGAP với 800 m2.

Để giúp hội viên có vốn đầu tư phát triển sản xuất, nhiệm kỳ qua, Hội đã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT thị xã An Khê, Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên vay với tổng dư nợ 26 tỷ đồng. Hội cũng đã vận động hội viên, nông dân hiến hơn 2.000 m2 đất để làm đường, đóng góp hàng trăm triệu đồng sửa chữa nhà văn hóa tổ dân phố, bê tông hóa 2.157 m đường giao thông nông thôn.

Trên tinh thần “Đoàn kết, hội nhập, sáng tạo, phát triển”, đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân phường An Bình nhiệm kỳ 2023-2028 và 10 đồng chí đi dự đại hội cấp trên. Ông Nguyễn Kim Vinh tái cử chức Chủ tịch Hội Nông dân phường An Bình nhiệm kỳ 2023-2028.