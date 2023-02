Bà Võ Thị Lại tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Ayun lần thứ V

Nhiệm kỳ qua, hoạt động Hội và phong trào nông dân xã Ayun được đổi mới cả về nội dung và hình thức, từng bước đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Hội đã kết nạp được 102 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên là 774 hội viên; toàn xã có 9 chi hội, trong đó 4 chi hội người Kinh; 5 chi hội người DTTS. Có 18 cán bộ, hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Có 11 hội viên là đại biểu HĐND xã.

Hàng năm, Hội đã vận động hội viên nông dân hăng hái tham gia xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; tham gia tích cực các hoạt động, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tham gia đảm bảo an toàn giao thông; an toàn vệ sinh lao động, phòng-chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường.

Hội Nông dân xã đã thành lập Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò và xây dựng Dự án “chăn nuôi bò sinh sản” cho 10 hộ hội viên nông dân vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân của huyện với số tiền 200 triệu đồng. Hội Nông dân xã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tín chấp cho 295 hộ hội viên vay đầu tư phát triển kinh tế với 6 tổ tiết kiệm và vay vốn. Tổng số dư nợ do Hội quản lý là hơn 9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội đã chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, các công ty phân bón tổ chức được hơn 24 buổi tập huấn, hội nghị, hội thảo đầu bờ chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 1.050 lượt hội viên, nông dân tham gia...

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028. Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, các đại biểu đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân xã khóa V (nhiệm kỳ 2023-2028); bầu 7 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Hội Nông dân cấp trên. Bà Võ Thị Lại-Chủ tịch Hội Nông dân xã khóa IV tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Ayun khóa mới.