Nỗ lực đưa chính sách bảo hiểm xã hội đến với chủ hộ kinh doanh

(GLO)- Từ ngày 1-7-2025, chủ hộ kinh doanh cá thể thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Chính sách này hướng tới mục tiêu “bảo hiểm xã hội toàn dân” mà Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương đề ra. Để đảm bảo lộ trình đặt ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai các hoạt động nhằm nhanh chóng “bao phủ” chính sách đến nhóm chủ hộ kinh doanh.

Tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện chính sách

Thể chế hóa tinh thần cải cách của Nghị quyết 28, Luật BHXH năm 2024 đã bổ sung nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý DN, người điều hành HTX không hưởng lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt vào diện bắt buộc tham gia BHXH.

Đây được xem là bước tiến lớn trong việc thu hẹp “vùng trống” về an sinh, giúp các nhóm lao động trước đây khó tiếp cận chính sách được bảo vệ tốt hơn khi gặp rủi ro.

Tổ tư vấn bảo hiểm xã hội tỉnh giải đáp thắc mắc của các đại biểu là chủ hộ kinh doanh cá thể. Ảnh: ĐVCC

Theo quy định mới, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh sẽ được tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời được thụ hưởng đầy đủ các chế độ như ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất…

Việc mở rộng đối tượng tham gia không chỉ đảm bảo quyền lợi cho hàng trăm nghìn chủ hộ kinh doanh trên cả nước mà còn góp phần tạo nền tảng bền vững cho hệ thống an sinh xã hội.

Nhằm giúp các hộ kinh doanh nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình, BHXH tỉnh đang triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, đối thoại trực tiếp để tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở.

Ngày 14-10, BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền với hơn 100 chủ hộ kinh doanh cá thể chưa tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn các phường, xã do Văn phòng BHXH tỉnh quản lý.

Phần đối thoại diễn ra cởi mở, sôi nổi. Nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến việc xác định đối tượng tham gia; quyền lợi được hưởng; quy trình đăng ký; cách tham gia trong trường hợp có nhiều cơ sở kinh doanh; quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp; cũng như các vấn đề cụ thể như chuyển viện, tham gia ở độ tuổi cao, hay trường hợp vừa có hợp đồng lao động vừa đứng tên hộ kinh doanh.

Đại diện các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh đã giải đáp cụ thể, viện dẫn rõ quy định pháp luật, giúp các chủ hộ hiểu và sẵn sàng tham gia.

Ngày 16-10, BHXH cơ sở Phù Mỹ cũng đã tổ chức buổi tuyên truyền và làm việc trực tiếp với các đơn vị sử dụng lao động. Tham dự có 30 đơn vị là hộ kinh doanh cá thể và DN đang hoạt động trên địa bàn các xã Phù Mỹ, Phù Mỹ Nam và Bình Dương. Các chuyên viên BHXH cơ sở Phù Mỹ hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục đăng ký, mức đóng, phương thức đóng BHXH, BHYT. Tại buổi làm việc, có 17 chủ hộ kinh doanh và 1 DN đã thực hiện ngay thủ tục đăng ký đóng BHXH, BHYT.

Ngày 24-10, BHXH cơ sở Phù Mỹ tiếp tục phối hợp với UBND xã Phù Mỹ tư vấn, đối thoại và hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH đối với 30 hộ kinh doanh cá thể, DN, cơ sở mầm non tư thục. Kết quả, có 12 đơn vị đăng ký tham gia với 14 lao động.

Yên tâm với chính sách mới

Tại phường Quy Nhơn, bà Võ Thị Thu Dung (SN 1971), chủ hộ kinh doanh Hoàng Dung, ở nhà số 29A đường Phan Bội Châu, là một trong những hộ kinh doanh đầu tiên tham gia BHXH bắt buộc theo quy định mới. Bà cho biết đã bắt đầu đóng BHXH từ tháng 7-2025 và cảm thấy yên tâm hơn khi biết rằng sau này mình sẽ có lương hưu và thẻ BHYT suốt đời.

“Khi chính sách có hiệu lực, tôi được cán bộ phường và cơ quan BHXH tuyên truyền, hướng dẫn rất cụ thể. Khi tham gia đủ và đủ tuổi hưởng lương hưu, tôi cũng sẽ có lương hưu, thẻ BHYT. Vì vậy, tôi đăng ký tham gia ngay để đúng luật, bảo đảm quyền lợi của mình”-bà Dung chia sẻ.

BHXH cơ sở Phù Mỹ hướng dẫn chủ hộ kinh doanh cá thể tham gia BHXH bắt buộc. Ảnh: ĐVCC

Chị Đinh Thị Thanh Thúy (SN 1984), chủ hộ kinh doanh Trung tâm Tin học Cường Thịnh, xã Tuy Phước, từng có hơn 12 năm đóng BHXH bắt buộc khi làm việc tại DN. Khi nghỉ việc, chị chốt sổ và không tham gia BHXH nữa khi tự kinh doanh. Luật BHXH năm 2024 có hiệu lực, chị tiếp tục tham gia lại theo diện chủ hộ kinh doanh từ tháng 7-2025.

“Tôi hiểu rõ lợi ích của việc đóng BHXH, nên khi chính sách đi vào cuộc sống, tôi không ngần ngại tham gia lại. Vừa là trách nhiệm với chính mình, vừa là sự chuẩn bị cho tương lai”-chị Thúy nói.

Việc triển khai Luật BHXH năm 2024 không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là chính sách nhân văn, thể hiện tinh thần “an sinh cho mọi người, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Ông Đặng Văn Lý-Phó Giám đốc BHXH tỉnh-nhấn mạnh: “Luật BHXH, BHYT sửa đổi năm 2024 có nhiều điểm mới liên quan trực tiếp đến chủ hộ kinh doanh. Tham gia BHXH, BHYT không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm xã hội của mỗi hộ kinh doanh. Chúng tôi mong muốn các chủ hộ sẽ hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình, đồng thời chia sẻ khó khăn, vướng mắc để ngành kịp thời tháo gỡ”.